Vor să-l omoare pe Prințul Harry! Fiul Regelui Marii Britanii a devenit unul dintre cei mai vânați oameni de către simpatizanții Al-Qaeda

Prințul Harry (39 de ani) a generat un val de reacții, odată cu apariția autobiografiei „Rezerva” („Spare”), anul trecut. De când autobiografia a fost oferă publicului larg, fiul Regelui Marii Britanii a devenit unul dintre cei mai vânați oameni de către simpatizanții Al-Qaeda din întreaga lume. Mărturisirile sale au fost controversate și îndelung discutate atât pe micile ecrane, cât și pe internet. Iată detaliile mai jos, în articol.

Odată cu apariția autobiografiei sale, „Rezerva” („Spare”), Prințul Harry (39 de ani) a reușit să creeze un val de reacții. Motivul? Pe lângă toate mărturisirile prezente în carte, soțul lui Meghan Markle a povestit și un episod controversat trăit în Afganistan. La momentul când Ducele de Sussex se afla acolo, era copilo de elicopter. Mărturisise în autobiografie că a ucis 25 de talibani.

Recent, în presa internațională a apărut informația potrivit căreia Prințul Harry ar fi devenit o țintă râvnită de simpatizanții grupării Al-Qaeda. Mai mult decât atât, soțul lui Meghan Markle s-ar afla pe lista oamenilor „vânați”, gruparea îndemnând populația musulmană la un atac asupra lui. De asemenea, poliția a confirmat existența unei astfel de amenințări. El descrisese în carte experiențele pe care le-a avut în război, între anii 2007 – 2013.

Pe lângă mărturisirile legate de război și modul în care a ucis cei 25 de talibani, Prințul Harry a dezvăluit și ce a făcut la prima întâlnire cu soția lui, Meghan Markle. Fratele Prințului William a recunoscut că a pufăit „iarbă” și a băut tequila, apoi a mers la cinematograf. La momentul acela, au mers la animația „Inside Out”.

”La naiba, ce urmează să fac? A ieșit tequila. A ieșit iarba. Am băut și am fumat și ne-am uitat… Inside Out. Un film de animație… despre emoții. Perfect. Eram întors pe dos. Atunci am fost amorțit, pașnic. Bună iarbă, omule! Mi-a sunat telefonul. Oh, la naiba. Ea este”, povestește Harry în cartea sa. Mai multe detalii se regăsesc AICI.