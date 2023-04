Vorbele care o condamnă pe Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu. Multe vedete se vor supăra după afirmațiile actriței

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. În afara relației cu celebrul chef, Doina s-a făcut remarcată prin talentul său. Ea este o actriță în plină ascensiune, dar în ciuda succesului de care se bucură și-a păstrat mereu simplitatea și naturalețea. În cadrul unui interviu, Doina Teodoru a dezvăluit că nu este adepta machiajului excesiv, făcând aluzie la trend-ul actual.

Doina Teodoru a devenit cunoscută, în special, după ce a început o relație de iubire cu celebrul chef Cătălin Scărlătescu. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape doi ani pe litoralul românesc, iar de atunci formează un cuplu. Doina s-a făcut însă remarcată și datorită talentului ei actoricesc. După ce a participat în cadrul emisiunii IUmor, ea a fost cooptată în distribuția serialului „Băieți de oraș”. Participarea alături de Cătălin la America Express i-a dus însă și mai multă notorietate.

Doina Teodoru nu este adepta machiajului. „Nu știu de ce există această tendință”

În ciuda faptului că se bucură de tot mai mult succes, Doina Teodoru și-a păstrat simplitatea și naturalețea. Actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu că nu este adepta machiajului zilnic. Ea recurge la un make-up foarte discret doar când participă la o emisiune TV. În plus, Doina nu înțelege trend-ul actual, în care majoritatea tinerelor se machiază excesiv, acoperindu-și astfel trăsăturile.

„Mi-ar plăcea foarte mult să văd mai multe femei naturale. Nu știu de ce există această tendință de a-și acoperi frumusețea naturală. Eu nu mă machiez în viața de zi cu zi. Sigur, dacă merg la o filmare mă machiez, din condiții tehnice. Consider că machiajul ar trebui să îți potențeze frumusețea, nu să îți schimbe fața”, a declarat Doina Teodoru.

Cum a cucerit-o Cătălin Scărlătescu pe Doina Teodoru. „E greu să nu-ți placă de el”

Doina Teodoru l-a cunoscut pe Cătălin Scărlătescu pe litoralul românesc, la Vama Veche. Actrița a dezvăluit că a fost cucerită imediat de șarmul celebrului chef. Ulterior, cei doi s-au revăzut la câteva petreceri, unde s-au cunoscut mai bine. Apoi totul a decurs natural, compatibilitatea dintre ei fiind evidentă.

„La Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el. Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță. A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut!

Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri, în câteva rânduri, și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine”, a spus Doina Teodoru pentru Playtech.ro.

