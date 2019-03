Vremea 10 si 11 martie. Meteorologii ANM spun că NU e normal! Vin ninsorile

Profitati de starea vremii de afara si bucurati-va de soare. Sambata si duminica va fi frumos, cu temperaturi apropiate de normalul termic al perioadei. Iesiti in parc, la joaca sau la film. Nu ratati ocazia pentru ca de duminica se strica vremea. Meteorologii spun ca este posibil sa cada precipitatii mixte si chiar sub forma de ninsoare in unele zone.

Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros si trecator, mai ales in zona de munte, va fulgui. Vantul va sufla in general slab. Temperatura aerului, in crestere usoara, va avea valori maxime cuprinse, in general, intre 0 si 10 grade si minime intre -10 si 0 grade, mai coborate in depresiuni. Dimineata si noaptea, pe arii restranse in zonele joase se va semnala ceata. Presiunea atmosferica va scadea .

Vremea va fi normala termic. Cerul va avea innorari ziua in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii extinse vor cadea precipitatii, predominant sub forma de ninsoare in Maramures, Transilvania si zona de munte, mixte in Moldova si mai ales ploi in Crisana si Banat. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu innorari si pe arii mai restranse precipitatii mixte, indeosebi in cursul noptii. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte, iar noaptea, local si in rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 3 si 11 grade, iar cele minime se vor situa intre -6 si 4 grade. Dimineata in zonele joase vor fi conditii de ceata. Presiunea atmosferica va continua sa scada.

Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 7 grade, iar cea minima va fi de -4 … -3 grade. Dimineata si noaptea vor fi conditii de ceata. Presiunea atmosferica va scadea. Cerul va fi variabil, cu innorari spre seara si noaptea cand temporar vor cadea precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 7 …8 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 0 grade. Presiunea atmosferica va continua sa scada.