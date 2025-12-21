Acasă » Știri » Alertă pentru românii care vor să ia credite în lei! BNR a făcut anunțul oficial

Alertă pentru românii care vor să ia credite în lei! BNR a făcut anunțul oficial

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 07:20
Alertă pentru românii care vor să ia credite în lei! / Sursa foto: Freepik

Banca Națională a României a transmis un semnal ferm de avertizare privind evoluțiile recente din sistemul de creditare, în special în zona împrumuturilor în valută și a disciplinei de plată în mediul de afaceri. În luna decembrie, nivelul de alertă macroprudențială a fost ridicat, o decizie rară, care nu a mai fost adoptată de peste zece ani și care indică acumularea unor vulnerabilități semnificative la nivelul economiei.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, organism înființat în 2017, care are rolul de a identifica și preveni riscurile sistemice ce pot afecta stabilitatea financiară. De la înființarea acestui consiliu, nu au mai fost comunicate public riscuri de o asemenea amploare, ceea ce subliniază gravitatea situației actuale.

Un element central al analizei îl reprezintă creditarea în valută, în special cea acordată companiilor, dar și expunerea tot mai mare a băncilor față de sectorul imobiliar comercial. BNR consideră că aceste segmente concentrează riscuri crescute, mai ales în contextul instabilității economice, al presiunilor inflaționiste și al volatilității ratelor de dobândă și de schimb.

Pentru prima dată după mai bine de un deceniu, în cadrul unei ședințe a CNSM a fost prezentată o analiză detaliată dedicată exclusiv riscurilor generate de creditarea în euro. Această analiză evidențiază faptul că o mare parte din împrumuturile acordate firmelor sunt expuse fluctuațiilor cursului valutar, ceea ce poate amplifica dificultățile de rambursare în perioadele de stres economic.

Datele analizate arată că sectorul bancar este puternic expus la piața imobiliară comercială. Aproximativ 51% din totalul creditelor acordate companiilor sunt legate de acest sector. Creditele directe oferite firmelor din construcții și imobiliare au ajuns la un nivel de peste 42 de miliarde de lei. La acestea se adaugă expunerile indirecte, respectiv împrumuturile acordate altor companii, dar garantate cu proprietăți imobiliare, care depășesc 65 de miliarde de lei.

Un alt semnal de alarmă este legat de evoluția creditelor neperformante. În sectorul imobiliar comercial, rata neperformanței a ajuns la 5,7%, un nivel superior mediei generale din sistemul bancar, care se situa la 5,1% în toamna anului 2025. Deși în cazul creditelor directe acordate firmelor din construcții și imobiliare situația pare relativ stabilă, cu o rată a neperformanței de 4,4%, problemele sunt mai accentuate în cazul expunerilor indirecte.

„Rata creditelor neperformante asociată firmelor din sectoarele construcţii şi imobiliare se situează 4,4% în septembrie 2025, valoare relativ constantă în termeni anuali. În cazul expunerilor indirecte (creditele companiilor garantate cu proprietăți imobiliare – n.r.), rata creditelor neperformante înregistrează valori mai ridicate şi în creştere, respectiv 6,6% în septembrie 2025, față de 4,9% în aceeaşi perioadă a anului precedent”, arată BNR.

