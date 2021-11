Vremurile în care Andreea Raicu se ghida după „normele” impuse de societate și nu ieșea din casă fără să fie „scoasă din cutie” par să fi apus. Fosta prezentatoare TV demonstrează că a învățat să se iubească așa cum este și nu mai are nicio problemă să-și facă apariția în public fără pic de make-up, chiar dacă semnele îmbătrânirii sunt vizibile. CANCAN.RO are imagini exclusive cu fosta prezentatoare TV, în ipostaze deloc „strălucitoare”.

Naturalețea și acceptarea par a fi două dintre aspectele pe care mizează Andreea Raicu, în ultima perioadă. Ajunsă la 44 de ani, fosta prezentatoare TV nu a „scăpat” de pungile de sub ochi, dar nici de ridurile din jurul ochilor, numite în popor „laba-gâștei”. Și nici tenul nu pare să fie chiar în cea mai bună formă. Imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO vorbesc de la sine!

Cearcănele și ridurile au „transformat-o” pe Andreea Raicu

Zilele trecute, șatena a fost surprinsă fără pic de machiaj și astfel toate semnele îmbătrânirii au devenit mult mai vizibile. Ieșise de la salon, unde, probabil, își făcuse vreun tratament cosmetic și poate tocmai din acest motiv nu era atât de „aranjată” pe cât o știm de obicei.

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni negri, din piele, cu un tricou alb, simplu, și un sacou negru, fosta prezentatoare a mers câteva minute pe jos. Mașina o aștepta în parcare. Nu s-a „chinuit” prea mult, deși era încălțată cu o pereche de pantofi cu toc, Dior, în valoare de aproximativ 900 de euro.

Ce nu mănâncă Andreea Raicu niciodată

Andreea Raicu a dezvăluit că, de foarte mulţi ani, a renunţat la zahăr, gluten, lactate și consumă carne foarte rar. În plus, a spus că face și mult sport, dar în acelaşi timp recunoaşte că „gena” o ajută foarte mult.

„Pe mine, cel mai mult mă ajută pregătirea men­tală, faptul că prac­tic meditaţia, că am învăţat să-mi con­ştientizez stările interioa­re, deci să-mi înţeleg nevoile şi să ţin cont de ele. În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport. În ce pri­veș­­te alimentația, am adaptat-o la nevoile organis­mu­lui meu (nu mănânc gluten, lac­tate, zahăr, iar car­­ne mănânc foarte rar, doar atunci când simt ne­vo­­ia), și am grijă să mă hidra­tez…”, a spus Andreea Raicu.

