Vulcanicul Serghei Mizil intervine în scandalul cu Eva Măruță. Omul de afaceri e neiertător: „Doar pentru că ai boală pe ăla”

Serghei Mizil sare în apărarea Evei Măruță. Omul de afaceri și-a exprimat opinia despre scandalul în care este implicată fiica soților Măruță. Ce părere are omul de afaceri despre cei care o critică pe protagonista din „Tati part-time”?

Eva Măruță este unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului. La doar 8 ani, mezina familiei Măruță și-a făcut debutul în lumea cinematografică, având rolul principal în producția românească „Tati part-time”.

Gurile rele au judecat prestația ei, dar și modul în care a ajuns să aibă rolul principal. Mai multe vedete i-au luat apărarea micuței actrițe, altele au criticat situația ei. Acum, și vulcanicul Serghei Mizil intervine în scandalul cu Eva Măruță.

Serghei Mizil a vorbit pe contul de TikTok smartclips.ro despre întregul scandal. Omul de afaceri a fost tranșant cu gurile rele, luându-i apărarea Evei. Acesta susține că nu este în regulă ca oamenii să critice un copil, mai ales că Eva a dus până la capăt rolul pe care îl avea. Întrebat ce părere are despre scandal, omul de afaceri și-a exprimat dezgustul despre întreaga situație.

Mai mult, omul de afaceri a subliniat faptul că el a avut problemele sale cu Cătălin Măruță. Este vorba de câteva probleme pe care le-au rezolvat. Acesta a vrut să atragă atenția asupra faptului că, indiferent dacă ai o problemă personală cu părinții, nu ai de ce să critici copilul.

„Știi, am avut șucarele mele cu Măruță, m-am împăcat cu el. N-are nici o legătură. Nu poți să faci așa ceva cu un copil. Bă, dacă făcea cu mine, cu un om mare, cu asta, da mă. Fă cu noi că ne doare în c*r. Da ce vină are copilașul ala care, eu cred că s-a bucurat că a jucat și ce am văzut eu, secvențele, joacă foarte bine. Adică e naturală. Nu mi s-a părut nimic artificial la ea. Am și eu șase filme. Pot să-mi dau seama. Dar să lovești un copil numai așa că, da, nu știu. La ce s-a ajuns acuma…”, a mai afirmat Serghei Mizil.