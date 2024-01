Cum a fost selectat un băiețel să joace alături de Eva Măruță. Părinții copiilor din film intervin în scandalul „Tati Part-Time”

Apariția fiicei lui Cătălin și a Andrei Măruță în filmul „Tati Part-Time”, Eva Măruță, a generat un „val” de critici. Se află la debutul său lumea în cinematografică, iar mulți privitori ai peliculei românești s-au arătat foarte încântați de rolul și modul în care micuța de 8 ani joacă. Însă, au existat și urmăritori care „au aruncat cu noroi” asupra ei și familiei sale pentru apariția din filmul produs de Matei Dima, alias BRomania. În scandalul momentului, părinții copiilor din film intervin și îi iau apărarea fetiței. Vezi mai jos informațiile!

În urmă cu două săptămâni, la data de 2 ianuarie, filmul „Tati Part-Time” a ajuns pe marile ecrane. La doar o săptămână de la lansare, pelicula românească a ajuns pe locul 1 în Box Office. S-a marcat, astfel, un succes în lumea cinematografică românească, iar în doar 7 zile au fost vândute peste 145.000 de bilete. Protagoniștii din film sunt Eva Măruță (8 ani), care joacă rolul unei fetițe pe nume Maya, și Alex Bogdan (37 de ani), care interpretează rolul unui avocat pe nume Iustin.

Odată cu apariția filmului, dar și cu rolul pe care Eva, fiica lui Cătălin și a Andrei Măruță, îl joacă, au apărut și o serie de critici la adresa ei. Micuța și-a făcut debutul în lumea cinematografică, însă nu toți i-au perceput favorabil prezența în peliculă. Pe platformele de socializare, există persoane care au precizat că nepotismul ar sta la baza apariției sale în film. Având în vedere valul critic abătut asupra unei fetițe de doar 8 ani, tatăl ei, Cătălin Măruță, a dorit să facă anumite precizări. Vezi AICI detaliile!

De altfel, Andra Măruță a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre comportamentul exemplar pe care fiica ei l-a avut la filmările peliculei. Micuței i-a fost ușor să-și intre în rol și s-a purtat ca un profesionist pe platourile de filmare. Vezi AICI interviul exclusiv! În scandalul momentului, cu Eva Măruță, au reacționat și părinții celorlalți copii care au jucat în film. S-a spus că micuța de 8 ani ar fi primit un rol principal „pe pile”, dar situația stă cu totul altfel!

De exemplu, Mina Iancu, mama unui băiețel de 8 ani pe nume Casian Daniel, a dezvăluit cum a ajuns să joace fiul său în pelicula românească, fără „pile”. De altfel, și-a expus opinia vizavi de scandalul în care este implicată fiica lui Cătălin și a Andrei Măruță. Mămica băiețelului de 8 ani s-a arătat indignată de tot ce s-a întâmplat în ultimele zile. Fiul său, care are vârsta Evei Măruță, a fost la casting, pentru a ajunge să fie selectat și să joace în film. De altfel, de spre micuța Eva, mama băiețelului a mărturisit că este „o dulceață de copil, respectuos, cu bun simț și comunicativ, la fel ca și părinții ei”. Și-a expus punctul de vedere despre tot ceea ce s-a întâmplat!

„Ca femei, ca mame, să ștergi pe jos cu un copil de 8 ani care chiar are talent în tot ceea ce face! E incredibil! Oameni buni, nu trebuie să judecați nicicum, nu vine nimeni să vă ia copiii din pat să-i bage în filme, reclame etc. Mergeți, doamnelor, la casting, peste tot unde se poate să vă înscrieți copiii, ca să-i puteți promova și vedea în tot ceea ce va doriți”, a spus mama băiețelului.

„Pentru acest film, noi am mers la casting, am fost selectați și așa am ajuns aici! Fiul meu este de vârsta Evei! Un regizor, un producător, să știți că ei sunt foarte corecți, nu aleg pe pile. Cer aceeași vârstă sau anume tipologii, deci sunt multe criterii pentru a putea intra într-un rol sau figurație. Nu se ia un rol, dacă nu se nu corespunde cerințelor”, a precizat ferm mama lui Casian Daniel, pentru Click.