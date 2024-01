Cel mai cunoscut critic de film din România intervine în cazul hate-ului pe care l-a primit fiica lui Măruță! I-a mitraliat: ”Păi, când am zis că…”

Discuțiile despre „Tati Part-Time” și apariția Evei Măruță în lungmetrajul lui BRomania par interminabile. Prin urmare, CANCAN.RO a „consultat-o” pe Irina Margareta Nistor, cel mai cunoscut critic de film din România. În cadrul unui interviu exclusiv, acordat pentru publicația noastră, aceasta susține că fiica lui Cătălin Măruță a avut o prestație de senzație pe marile ecrane.

La polul opus, Irina Margareta Nistor comentează distribuirea Nadiei Comăneci în „Miami Bici 2”. Criticul de film nu vede cu ochi buni această participare a medaliatei olimpice, spunând că ar dori să o vadă „mai puțin actriță” pe fosta gimnastă.

Criticul de film intervine în cazul hate-ului primit de Eva Măruță după apariția lungmetrajului „Tati-Part Time”: „Când am zis că joacă bine, chiar joacă bine!”

CANCAN.RO: Cum explicați hate-ul pe care îl are Eva Măruță, în online, după lansarea filmului „Tati Part-Time”, care înțeleg că merge și foarte bine?!

Irina Margareta Nistor: Păi tocmai, pentru că merge foarte bine. Nu arunci cu pietre decât în copacul cu roade, asta este. La pachet cu hate-ul pentru ea m-au cooptat și pe mine acolo. Nu pot să îmi explic asta, ideea cum are cineva succes, imediat trebuie să dai cu pietre. Dar e un succes de roade frumoase și când am zis că joacă bine, chiar joacă bine. Cum am auzit, «precis că am un interes că spun chestia asta», n-am absolut niciun interes. Eu am interes să văd filme ca să am despre ce să scriu, ăsta e singurul meu interes. E un film independent, este pentru publicul lui, este pentru publicul care vrea să-și facă niște copii ceva mai bine-crescuți, că prost-crescutul e nașul acolo. Asta e, trebuie să ignori.

CANCAN.RO: Copilul înțelege că este îndreptată o oarecare ură asupra lui, ar putea fi afectat din această cauză?

Irina Margareta Nistor: La asta ar trebui să se gândească cei care procedează așa. Dar cred că în continuare, cu empatia funcționăm mai greu, pentru că multă vreme nici n-au știut ce înseamnă cuvântul și atunci e complicat. Dar din nou, zice «de ce nu fiica mea? Când s-a făcut Pistruiatul, a ales Nicolaescu din 500 de copii». Trecem peste cariera ulterioară a Pistruiatului, eu zic că Eva o să facă o carieră, hai să vedem cine are dreptate. Eu, de acolo de sus, am să văd ce face.

Irina Margareta Nistor dă „atacul” la Nadia Comăneci, distribuită în „Miami Bici 2”: „Vreau să o văd mai puțin actriță!”

CANCAN.RO: Ați văzut atât de multe filme, vreau să îmi comunicați un TOP 3 al actorilor netalentați, care n-aveau ce să caute în filmele în care au fost distribuiți?!

Irina Margareta Nistor: Începem cu „Maestro”, ăla n-avea ce să caute ca actor. A luat un premiu la New York, întotdeauna sunt unii care sunt încântați, alții care sunt disperați, ca mine, de acest „Maestro”, care mi se pare o lipsă de respect față de Bernstein.

CANCAN.RO: Și din România pe cine ați nominaliza?

Irina Margareta Nistor: Bună întrebarea. Sunt foarte multe figuri recurente și nu credeam că o să apuc să-l citez pe Nicolaescu atât de des, dar el spunea așa «nu e bine să apari foarte des, să spună lumea măi, ce o mai fi făcând, nu iarăși ăsta?!». Sigur, e riscant să apari în foarte multe filme, dar pot să fie toți fotbaliștii care au apărut de curând în Miami Bici 2, mă gândesc și la Nadia Comăneci. Cred că vreau să o văd mai puțin actriță, dar m-am bucurat că era acolo, am zis că nu e ea. Și a fost întrebarea «e ea sau nu e ea?!». Dar cred că fiecare ar trebui să fie în meseria lui, e mai simplu așa.

