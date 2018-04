What`s UP a spus adevărul despre sarcina soției: ”Realitatea este..”

What’s UP a declanșat o devărată isterie în mediul virtual după ce, în urmă cu ceva timp, a postat un mesaj din care se înțelegea faptul că Simina ar fi însărcinată. Acum, după ce a primit numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor, acesta a ținut să clarifice situația și a spus adevărul despre sarcina soției.(CITEȘTE ȘI: WHAT’S UP A DAT CĂRŢILE PE FAŢĂ: “AM PRIMIT PROPUNERI INDECENTE DE LA… ”)

Într-un interviu acordat, recent, What's UP a dorit să clarifice lucrurile cu privire la o posibiolă sarcină a Siminei.

„Realitatea este simplă. Era Ziua Mamei. Ziua Femeii, mă rog, dar pentru mine Ziua Femeii este Ziua Mamei, pentru că pe mama o sărbătoream din copilărie în această zi. Am pus și eu pe Instagram o poză cu soția mea și am scris ”mică viitoare mămică”. Dar ”mică viitoare mămică” în capul meu nu însemna că este însărcinată, însemna că în viitor o să fie și ea mămică la un moment dat. Eu o văd pe nevastă-mea ca pe un lucru drăgălaș, micuț, când vorbesc de ea folosesc cuvinte micuțe. De opt ani mă gândesc la un copil, numai că nu a fost niciodată momentul, pentru că soția mea a considerat că suntem încă prea tineri, că trebuie să avem o stabilitate și abia apoi o să facem și copilul. Dar încă lucrăm la treaba asta”, a declarat What’s UP pentru viva.ro

What’s Up, mărturii despre planurile de a-i face un copil Siminei

La începutul anului trecut, artistul a vorbit despre rolul de a deveni tătic în cadrul unui interviu."Este un lucru foarte frumos (…) Şi, în rest, ce să zic… iubirea e mai cu patos. Dacă ne ajută bunul Dumnezeu vine şi un copil şi de acolo vă mai povestesc. (…) Eu aştept de cinci ani să vină, numai că vara asta mi-a zis soţia mea că e ultima vară în care nu-şi doreşte să aibă burta umflată. Şi, din decembrie, îmi dă voie, practic. (…)", a declarat What's Up în cadrul unei emisiuni.