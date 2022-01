Whoopi Goldberg a fost depistată pozitiv la coronavirus. Cum se simte actrița din ”Sister Act”

Actrița Whoopi Goldberg a fost depistată pozitiv la coronavirus. Anunțul a fost făcut de una dintre colegele sale de emisiune. Cum se simte actrița din ”Sister Act”?

Actrița Whoopi Goldberg a fost depistată pozitiv la coronavirus. Gazda emisiunii ”The View” este vaccinată și cu doza booster, iar, în prezent, are simptome ușoare ale bolii. Anunțul a fost făcut de una dintre colegele sale de emisiune, Joy Behar: ”Din păcate, Whoopi a fost testată pozitiv înainte de vacanţă, dar probabil va reveni săptămâna viitoare. Având în vedere că este vaccinată şi a primit şi boosterul, simptomele ei au fost foarte, foarte uşoare. Suntem foarte precauţi aici, la «The View»”, arată hotnews.ro.

În ediția de ieri, emisiunea s-a desfășurat în conformitate cu măsurile din pandemie.

Peliculele celebre în care a jucat actrița Whoopi Goldberg

Actrița Whoopi Goldberg a jucat în pelicule celebre, precum ”The Color Purple” (1985), ”Ghost” (1990), ”Boys on the side” (1995), ”Sister Act” (1992), ”Girl, Interrupted” (1999), ”The long walk home” (1990), ”Jumpin’ Jack Flash” (1986), ”Clara’s Heart” (1988), ”Soapdish” (1991), ”Ghosts of Mississippi” (1996), ”The Lion King” (1994), ”How Stella got her groove back” (1998), dar și în ”Sister Act 2: Back in the habit” (1993).

