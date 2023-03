WRS și Emilian, făcuți șah mat de o divă din garda veche: “Nu puteam să vorbim cu ea!”

WRS a fost prezent la evenimentul de lansare a albumului „Silver & Gold | Chapter II „, apartenent lui Minelli, colega de breaslă de la Global. Artistul a venit direct de la repetițiile show-ului „Te cunosc de undeva!”, care urmează să revină cu un nou sezon curând. Printre oponenții echipei WRS – Emilian se numără și Anca Țurcașiu, care i-a dat pe spate pe tinerii artiști. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul reprezentant al României la Eurovision a comentat deschis piesa aleasă anul acesta de conaționali la concursul desfășurat în Liverpool.

Andrei Ursu a dezvăluit că Theodor Andrei l-a convins datorită încrederii de sine, însă artistul nu poate spune același lucru și despre melodia „D.G.T. (Off and On)”. Dând dovadă de altruism, fostul concurent îl sfătuiește pe noul reprezentant al României să se pregătească pentru o perioadă de foc, cu multă presiune.

WRS și Emilian se declară fanii Ancăi Țurcașiu, noua colegă din proiectul „Te cunosc de undeva!”

CANCAN.RO: Am dat și noi că sunteți iarăși la „Te cunosc de undeva!”, știm că e și Anca Țurcașiu acolo…

WRS: Am cunoscut-o astăzi pe doamna Anca Țurcașiu. Arată senzațional, eram cu Emilian, nu puteam să vorbim cu ea, nu puteam să ne concentrăm. Eu am o problemă acum, cum faci un compliment unei femei mai în vârstă?

Dacă ești surprins de cât de bine arată, e «adică mă faci bătrână?!». Și eram «măi, cum îi zic?», după care i-am făcut un compliment drăguț.

CANCAN.RO: Cum a sunat complimentul?

WRS: A fost din față. Am vorbit puțin de cum mănâncă, chiar am învățat câte ceva.

WRS comentează actul artistic câștigător al României la Eurovision 2023

CANCAN.RO: Vreau să te întreb cum comentezi tu ce se întâmplă anul acesta la Eurovision?

WRS: N-a fost nimic pe gustul meu. Am fost acolo, am cântat, m-au invitat și nu m-a impresionat nimic. Eu vorbesc de gustul meu acum, dar îi urez mult succes băiatului care a câștigat, e presiune super mare acolo și asta am zis «bă, sper să ducă!».

CANCAN.RO: Pentru tine cum s-a manifestat presiunea asta?

WRS: E foarte bine, l-am văzut sigur pe el pe scenă, e presiune mare că e un public imens, zeci de mii de oameni. Și doi la mână, e presiunea mare a presei, adică tu deja ajungi pe scenă obosit de la vorbit mult.

Și de asta dacă dai vreo gherlă sau vreo dumă proastă toată lumea e atentă acolo să ia picanterii. De asta mie îmi place să spun acum, când mă uit în spate, că mi-am dat doctoratul în entertainment. A fost testul ăla suprem.

