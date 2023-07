Xonia a ajuns la capătul puterilor! Ce se întâmplă cu artista după ce a fost prinsă la volan băută și testată pozitiv la cocaină

Pe 23 iunie, Xonia a fost oprită în trafic pentru un control de rutină. Oamenii legii au descoperit faptul că artista era sub influența alcoolului, dar și a substanțelor interzise, fiind testată pozitiv la cocaină. Cu toate acestea, blondina încearcă să își demonstreze nevinovăția. Astfel, cântăreața a fost la mai multe clinici din București, acolo unde a făcut mai multe seturi de analize.

Xonia a fost recent prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre situația prin care trece de câteva săptămâni. Artista a explicat faptul că a consumat un pahar de vin cu șase ore înainte de a urca la volan, dar că niciodată nu ar consuma droguri.

Mai mult decât atât, vedeta mărturisește că lucrurile apărute în spațiul public au afectat-o enorm. În continuare, Xonia le-a dezvăluit celor care o urmăresc faptul că ea are unele probleme de sănătate, iar din acest motiv nu ar fi putut sub nicio formă să consume substanțe interzise.

„Sunt foarte supărată. Nu am fost nici beată, nici drogată. Nu am consumat droguri în viața mea. Am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac asta nici prin absurd. De o săptămână nu pot să mai dorm, iau calmante. Sunt traumatizată de ce s-a scris în presă”, a afirmat Xonia.

Ce spune avocata Xoniei despre acuzații

Xonia a venit în emisiunea lui Măruță, însoțită de avocata sa care a dat câteva detalii din anchetă.

„I-a ieșit o alcoolemie de 0.25 în aerul expirat. Înseamnă că a băut un pahar cu vin seara, cu șase ore înainte. Dacă știa, nu s-ar mai fi urcat la volan. La testul drog din salivă a ieșit prezență substanță activă cocaină. Jumătate dintre testele făcute de Poliția Română anul trecut au ieșit fals pozitive. Sunt oameni afectați de rezultatele false ale acestor teste”, a explicat avocata Xoniei.

La acel moment s-a vorbit și despre permisul vedetei, un act cu care aceasta nu ar putea conduce pe teritoriul României. Avocata sa a explicat și acest aspect: „Ea deține un permis de Australia, care este valabil pe teritoriul României, însă trebuie să obții un permis internațional, pe care ea îl are, dar ea nu l-a avut la ea, nu știa că îi trebuie”.

Xonia vrea cu orice preț să demonstreze că este nevinovată mai ales că, situația i-a afectat destul de tare imaginea publică. Astfel, a mers la două clinici private din București unde a efectuat analizele necesare pentru a arăta că nu a consumat substanțe interzise. Primul set de analize l-a făcut la 7 dimineața, după ce a plecat de la secția de poliție. Cel de al doilea set de analize a fost făcut la ora 18, în aceeași zi.

Rezultatele au fost în vafoarea cântăreței, dar în prezent sunt așteptate și cele de la INML.