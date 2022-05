Xonia și-a vândut tot ce avea în România, ca să plece cu iubitul peste hotare. N-a știut, însă, ce o aștepta apoi

Xonia (32 de ani) a mărturisit că și-a vândut proprietățile pentru a pleca în străinătate cu iubitul său. Mutarea nu a mai avut loc deoarece drumurile lor s-au separat, iar cântăreața a ajuns acum să locuiască în chirie.

Loredana Sachelaru, cunoscută de fanii săi sub numele de scenă Xonia, a povestit cum a ajuns fără proprietăți, în urma unei relații amoroase. După cum legătura celor doi a fost de lungă durată, artista nu s-a așteptat că plecarea nu va mai avea loc. Așadar, a decis să-și vândă casa și mașina din România pentru a se muta în America.

„Nu mai am mașină, pentru că îmi făcusem planul să plec din România, așa că am vândut tot ce am avut aici. Am vândut și casa. Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă. Momentan sunt aici. Urma să mă mut în America și e posibil acum să plec în Australia, înapoi la familie. Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni”, a spus Xonia. (CITEȘTE ȘI: Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit că au probleme în cuplu. Ce s-a întâmplat cu relația lor, de când au devenit părinți)

Regretă Xonia că a vândut totul pentru fostul iubit?

Xonia se arată foarte împăcată cu decizia de a-și vinde proprietățile pentru visul plecării cu iubitul său. Artista a declarat că nu se simte atașată de lucruri și că oricum își poate cumpăra altele în loc.

„Nu regret că am vândut, pentru că pot să cumpăr oricând din nou. Adică nu mai țin la anumite lucruri cum țineam odată. Mă bucur tare mult că sunt așa, pentru că nu mă mai atașez de un lucru. Oricând pot să schimb o mașină, să iau un apartament, o casă”, a adăugat Xonia. (CITEȘTE ȘI: Boala rară cu care a fost depistată Xonia: “Viața mea s-a schimbat radical”)