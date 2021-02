Zanni, comportament de cartier la Survivor România: “Ești o cotoroanță! Lacrimi programate”. Cătălin Moroșanu l-a taxat: “Dacă nu te lua Alex Velea, erai no name”

Zannidache a avut un comportament de cartier pe platourile de filmare ale emisiunii “Survivor România”. Artistul i-a vorbit urât dansatoarei Elena Marin și chiar a jignit-o. Cătălin Moroșanu a fost profund dezamăgit de atitudinea cântărețului și l-a taxat dur.

Zanni, taxat de Cătălin Moroșanu după ce a jignit-o pe Elena Marin

Scandalul dintre Zanni și Elena Marin a atins noi cote în cadrul ediției trecute a show-ului difuzat la Kanal D. El a provocat-o la duel și a catalogat-o drept “cotoroanță”.

Zanni: “Acum a subliniat cum vorbește Zannidache și el pe la spate vine și spune: «Elena asta mă cam ia de mână când doarme. Ce-o fi cu ea? O vrea afecțiune bărbătească». Eu îmi asum ce spun atunci când cineva se ia de trecutul meu, chiar dacă nu mă deranjează. Hai să ne-o dăm la duel. Ești o cotoroanță. În ce filme te afli? Ce filme îți inventezi? Ce lacrimi programate îți inventezi?”.

Luptatorul de K1 a răbufnit la adresa tânărului artist și i-a spus: “Tu nu ai realizat nimic în viața ta! Ești un nimeni! Nu ai niciun drept să ne spui nouă, mai stai la coadă. Dacă nu te lua Alex Velea, erai no name”.

Cătălin Moroșanu dispus să îl propună spre eliminare pe Zanni

“Astăzi au căzut măștile, am văzut cu adevărat cine este acest Zannidache. Nu am ce să îi reproșez pe parte sportivă, este un om care a adus foarte multe puncte, dar pe parte umană și a ceea ce este el, este o persoană de cea mai joasă speță. (…) Nu poți să jignești o femeie, să o faci cotoroanță, să o faci în toate felurile în condițiile în care a realizat ceva în viața ei. Vine el, un copilaș de 24 de ani, care nu a făcut nimic în viața lui în afară de faptul că și-a făcut tatuaje și e cool, chipurile. Eu am experiență de viață și ce vă spun: astfel de oameni nu o să reușească în viață. Zanni e un caracter de doi lei. (…) O să votez pe cineva care strică tot vibe-ul grupului și tot ceea ce am construit noi până acum”, a declarat Cătălin Moroșanu în cadrul ediției trecute de la “Survivor România”.

Elena Marin, în lacrimi în cadrul Consiliului de la “Survivor”

Înainte ca nominalizare să aibă loc, s-a înregistrat un moment tensionat: Elena Marin a cedat și a vorbit despre trauma prin care trece. Faimoasa este terorizată de Zanni, pe care la un moment dat l-a acuzat că îi fură mâncarea, iar din acel moment tânărul i-a declarat război. Dansatoarea care colaborează cu Andreea Bălan a ajuns l-a capătul răbdării, nu mai suportă jignirile pe care tânărul cântăreț i le aduce și se simte epuizată psihic.

“Mă lupt cu oricine de aici până la disperare, nu există să mă opresc vreodată, fiecare are dreptatea lui, eu am dreptatea mea, nu există că ei să aibă drepate pentru mine, eu știu clar, nu îmi place de Elena, da deloc, o văd cea mai falsă, nu i-am zis-o niciodată, am vorbit cu Elena între patru ochi și i-am spus cum văd situația că mi-a spus: «Zannim uite mă marginalizează toată lumea» , i-am spus cum cred eu, mie nu-mi place de ea, e falsă ră u.Până a îndrăzint să mă întrebe pe mine dacă i-am furat mâncarea… am simțit nevoia să o jignesc și eu”, a declarat Zannidache la ceremonia din jurul focului.

Când a luat cuvântul, Elena Marin a izbucnit în lacrimi – puteți asculta declarațiile sale în video-ul de mai sus.