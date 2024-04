Zanni nu vrea să audă de Ana Porgras! Faimosul de la Survivor a pus capăt zvonurilor legate de o posibilă relație: „Ea m-a rănit pe mine cândva”

Scene de gelozie la Survivor All Stars! Apropierea dintre Zanni și Alexandra Duli a călcat-o pe bec pe Ana Porgras. Faimoasa a simțit că al ei coleg de breaslă și războinica își aruncă priviri siropoase și recurg la diverse gesturi controversate, fapt care a pus-o pe gânduri. După ce a dat de înțeles că o deranjează faptul că faimosul are anumite glume cu „rivala” lui, Ana Porgras și Zanni au decis să spună lucrurilor pe nume!

Nu mai este niciun secret faptul că Ana Porgras și Zanni au fost foarte apropiați în primul sezon Survivor. Mulți au crezut că cei doi trăiesc o idilă, însă lucrurile s-au schimbat după ce au părăsit competiția. Fosta gimnastă le mărturisea tuturor că nu-și dorește o relație amoroasă cu trapperul, iar la acea vreme a reușit să stârnească multe reacții negative la adresa ei. Asta pentru că în timpul emisiunii, ea a arătat contrariul. A trecut timpul, iar cei doi au dat totul uitării. Nu au mai păstrat legătura, însă se pare că odată ajunși în Republica Dominicană, lucrurile au început să se miște rapid.

Zanni și Ana au devenit iar apropiați și sunt mulți cei care cred că s-a aprins flacăra iubirii între ei. Doar că, scenariul este puțin diferit acum: Faimosul a trăit deja o dată dezamăgirea de a nu fi cu Ana Porgras, așa că acum este mult mai atent. S-a apropiat de Alexandra Duli, a glumit cu ea, i-a oferit un trandafir și chiar a pupat-o pe obraz. Ei bine, această apropiere dintre faimos și războinică nu i-a picat tocmai bine fostei sportive.

„Eu am văzut și dintr-o parte și din cealaltă că se bagă în seamă la joc. Am văzut-o pe Duli că tot vine pe lângă, dar l-am văzut și pe Zanni rămânând în urmă la banca lor. Apropierea lui cu Duli a fost un pic deranjată, iar eu am simțit nevoia să mă dau puțin la o parte.

Nu pot să vorbesc despre asta. Nu pot să zic nimic că o se interpreteze greșit și nu e ok. Abia aștept momentul unificării și Doamne ajută să-l prind. Să văd exact despre ce e vorba. Că așa, ce vedem noi la joc, nu pot să observ mare lucru”, a explicat Ana Porgras.