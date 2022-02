Zi de fotbal în Liga 1: 12 variante de profit lansate la FC Argeș – CS Mioveni, UTA – Dinamo și FCSB – Chindia »»

Cea de-a 26-a rundă a Ligii 1 programează astăzi trei partide.

De la ora 14:30, va avea loc FC Argeș – CS Mioveni, duelul urmând a conta pentru runda 26 a Ligii 1. În tur, cele două s-au anihilat reciproc, rezultând o remiză albă.

Cele două mari rivale au obiective diametral opuse pe acest final de sezon regular. Aflați pe locul 8 cu 35 de puncte, „vulturii” speră să prindă un loc la „masa bogaților”, în timp ce „galben-verzii”, care ocupă locul 12 cu 27 de puncte, își propun să adune cât mai multe puncte în aceste jocuri rămase de disputat până la finalul acestei prime părți a campionatului, pentru a-și face viața cât mai ușoară în play-out și a nu avea emoții în privința retrogradării.

„Vulturii” pot profita din plin de remiza pe care Rapid a înregistrat-o în această rundă la Mioveni cu Sepsi OSK, scor 1-1, și cu o victorie îi pot depăși pe „giuleșteni” în clasament, urmând a pune presiune pe Universitatea și Farul, formații clasate pe locurile 5 și 6, ultimele eligibile pentru play-off-ul acestei ediții a Ligii 1

Pariuri FC Argeș – CS Mioveni:

1X și sub 3.5 goluri – cota 1.53

FC Argeș câștigă oricare repriză – cota 1.72

Peste 7.5 cornere – cota 1.57

Peste 4.5 cartonașe – cota 1.65

Echipe probabile FC Argeș – CS Mioveni:

FC Argeș: Greab – Dobrosavlevici, Turda, Xavier – Tofan, Meza Colli, Şerban, Tănase, Latovlevici – Ganea, Işfan

Antrenor: Andrei Prepeliță

CS Mioveni: Ducan – Iacob, Garutti, Scarlatache – Burnea, Cierpka, Vereş, Rădescu – Blănaru, Rusu, Raicea

Antrenor: Alexandru Pelici

„Câinii”, eșecuri pe linie în deplasare!

De la ora 17:00, va avea loc UTA – Dinamo, partida urmând a fi arbitrată de piteșteanul Cătălin Popa. În tur, cele două formații au terminat nedecis, scor 2-2.

UTA pleacă mare favorită în duelul cu echipa lui Flavius Stoican, tehnician pentru care disputa de pe „Francisc Neuman” ar putea fi ultima pe banca „câinilor”. Nemulțumiți de rezultate, dar mai ales de jocul slab prestat de echipă, fanii cer îndepărtarea tandemului Flavius Stoican – Iuliu Mureșan, considerându-i pe amândoi responsabili de politica de transferuri dezastruasă din iarnă și implicit pentru situația în care a ajuns Dinamo, o formație care a început să colecționeze pe bandă rulantă umilințele în Liga 1. Ultima, a fost în intermediara din această săptămână, 1-6 în „Groapă” cu Universitatea Craiova, fiind înregistrată la doar câteva zile după eșecul lamentabil de la Botoșani cu 4-0.

Cu 12 puncte în dreptul lor, „câinii” abordează duelul de la Arad de pe locul 15, venind după 6 eșecuri consecutive în Liga 1. În acest sezon, Dinamo are zero pe linie în jocurile din deplasare, având 12 eșecuri din tot atâtea posibile și un golaveraj de 5-33! În total, notăm că Dinamo are 58 de goluri primite, băieții lui Flavius stabilind astfel un record negativ istoric pentru trupa din Șoseaua Ștefan cel Mare.

De partea cealaltă, „Bătrâna Doamnă” se simte de minune cu Ionuț Badea pe bancă. Acesta a venit cu noroc la Arad, „alb-roșii” impunându-se cu 1-0 cu Sepsi OSK și terminând nedecis, 0-0, în „Gruia” cu CFR Cluj, o remiză primită de exigenții fani arădeni ca o victorie. Cu trei puncte în acest meci, arădenii, care abordează duelul de pe locul 10 cu 32 de puncte, se mențin în plasa primelor șase clasate și păstrează speranțe pe acest final de „regular” la un loc la „masa bogaților”.

Pariuri UTA – Dinamo:

Peste 0.5 goluri în prima repriză – cota 1.47

Ambele înscriu sau peste 2.5 goluri – cota 1.70

Peste 8.5 cornere – cota 1.83

Dinamo, mai multe cartonașe – cota 1.80

Echipe probabile: UTA – Dinamo

UTA: Iacob – Shlyakov, Benga, Erico, Baravykas – Batha – Dangubic, Ubbink, Roger, Otele – Laukzemis

Antrenor: Ionuț Badea

Dinamo: Figueiredo – Crețu, Ehmann, Patriche, Radu – Răuță, Rodriguez – Matei, Ivanov, Buleică – Ivanovski

Antrenor: Flavius Stoican

Presiune uriașă pe „roș-albaștri” »»

De la ora 19:55 va avea loc FCSB – Chindia. Partida se va juca pe „Național Arena”, fără spectatori și va fi arbitrată de bucureșteanul Andrei Chivulete. În tur „roș-albaștrii” s-au impus la limită cu scorul de 1-0.

FCSB pleacă mare favorită în această confruntare, moralul în vestiarul trupei pregătite de Toni Petrea fiind la cote înalte după ce „roș-albaștrii” au reușit să recupereze din ecartul față de lider. Cele patru remzie consecutive înregistrate în acest an de CFR Cluj, coroborate cu rezultatele înregistrate de FCSB în 2022 (n.r. victorii la indigo în deplasare cu Dinamo și Academica- 0-3, și remize acasă cu CFR Cluj 3-3 și Universitatea 1-1) au redus la numai șase lungimi ecartul campioanei față de „roș-albaștri”, relansând și lupta la titlu. După cum bine știți, la finalul sezonului regular, punctele se vor înjumătăți, iar distanța CFR-ului față de FCSB, în cazul în care cele două rivale vor merge cap la cap până la finalul „regularului”, va fi de doar trei puncte la intrarea în play-off. Or pentru a reveni la șase puncte de ardeleni, care aseară s-au impus la Mediaș cu 2-1, bucureștenii sunt condamnați astăzi la victorie cu Chindia.

Un adversar incomod pentru majoritarea echipelor din campionat, Chindia nu se regăsește când se află față în față cu FCSB, fiind o formație pe placul bucureștenilor, care au 4 victorii și o remiză în cele 5 „directe” din istoria confruntărilor din Liga 1. Elevii lui Emil Săndoi vin pe „Național Arena” de pe locul 11 cu 28 de puncte, având o serie de cinci meciuri consecutive fără eșec în campionat, serie care cuprinde două victorii și trei remize.

E clar că vom asista la un meci în care FCSB va conduce ostilitățile și va forța din start victoria în fața unei formații care va veni cu lecția bine învățată și se va pune pe două linii, urmând a da replica pe contraatac. La „roș-albaștrii” vom asista și la debutul lui Malcom Edjouma, mijlocașul fiind „arestat” de un oficial al bucureștenilor imediat după jocul pe care moldovenii l-au cedat în Bănie cu „U” Craiova 1948, scor 3-2.

Pariuri FCSB – Chindia:

1X și sub 3.5 goluri – cota 1.40

1 – cota 1.50

Chindia, peste 2.5 cornere – cota 1.65

Chindia, peste 2.5 cartonașe – cota 1.65

Echipe probabile FCSB – Chindia:

FCSB: Vlad – Crețu, Vinicius, Cristea, Radunovic – D. Olaru, Edjouma, Fl. Tănase – Cordea, I. Stoica, Oct. Popescu

Antrenor: Toni Petrea

Chindia: Moldovan – Butean, Piţian, Iacob, Ioniţă – Sila, Passaglia, Dulca, Popadiuc – D. Popa, D. Florea

Antrenor: Emil Săndoi