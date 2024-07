Zi infernală pentru Dorian Popa! Artistul este dat în judecată, azi e prima zi de proces

Astăzi, 25 iulie 2024, Dorian Popa, cunoscutul cântăreț de 35 de ani, se confruntă cu prima zi de proces la Judecătoria Cornetu. În toamna anului trecut, artistul a fost oprit de poliție în localitatea Domnești și a fost testat cu aparatul Drugtest, care a indicat un rezultat pozitiv pentru marijuana. În urma acestui incident, autoritățile au deschis un dosar penal, iar acum, la aproape un an distanță, cazul ajunge în fața magistraților.

Inițial, Dorian Popa a declarat că rezultatul pozitiv ar fi fost cauzat de inhalarea pasivă a substanței în timpul unei petreceri. Totuși, ulterior, cântărețul a încărcat un videoclip pe platforma YouTube, în care a explicat motivele care l-au împins să consume canabis, mărturisind că a fost „cea mai mare prostie din viața lui”.

Astăzi, toate privirile sunt ațintite asupra Judecătoriei Cornetu, unde Dorian Popa va încerca să-și apere cazul. Rămâne de văzut cum vor evalua magistrații faptele și care va fi decizia finală în acest proces intens mediatizat.

Conform legii, Dorian Popa riscă până la cinci ani de închisoare. Incidentul și procesele care au urmat au adus multă atenție publică asupra artistului, dar și asupra responsabilității pe care o au persoanele publice în ceea ce privește consumul de substanțe ilegale.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante, am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a anunțat artistul pe o platformă de socializare, la momentul respectiv.