„Zina Dumitrescu nu a murit”. Mesaj șocant transmis astăzi de Cătălin Botezatu

Relația dintre Zina Dumitrescu și Cătălin Botezatu a fost una specială. Distrus de durere după moartea creatoarei de modă, Cătălin Botezatu a postat un mesaj emoționant în mediul online.

Cătălin Botezatu scris că Zina Dumitrescu este ”dincolo de suferința omenească” și că a trăit frumos. Totodată, Cătălin Botezatu recunoaște că nu poate descrie vreodată tot ceea ce a înțeles de la Zina Dumitrescu, fiind vorba despre ”daruri ale sufletului”. Mai mult, Botezatu mărturisește că a considerat-o ca o a doua mamă pe Zina Dumitrescu.

”Zina Dumitrescu este dincolo de tot ceea ce aș putea fi eu vreodată. Ea n-a murit, fiindcă nu poate să moară. Mama Zina este dincolo de suferința omenească, dincolo de vanitate, de tristețe sau de glorie, dar mai ales, dincolo de tot ce-ar putea spune oricine despre ea și despre viața ei. Știu că a trăit frumos, pentru că e un om uluitor, extraordinar, un om frumos și bun în adevăratul sens al cuvântului. Orice aș spune despre ea este prea puțin. Nu există cuvânt inventat de oameni pe pământ care să descrie ce am înțeles eu de la Mama Zina, ce daruri am primit de la ea, iar pentru asta recunoștința nu ajunge. Sunt daruri ale sufletului, despre care nu voi vorbi niciodată. Singurul meu regret e că acum, când este printre îngeri, nu mai pot s-o îmbrățișez. Pentru mine, Zina Dumitrescu nu va fi niciodată o amintire. Va fi întotdeauna a doua mea mamă. Mama sufletului meu. Adio ZINA! Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, a scris Cătălin Botezatu.

Mesajul de adio al Ritei Mureșan

În spațiul online a apărut și mesajul Ritei Mureșan. Aceasta scris, cuprinsă de durere, că ”mama modei românești” a încetat din viață, dorindu-i celei decedate ”drum lin către stele”. ”Mama Zina ne-a iubit pe toți”, transmite Rita Mureșan.

”A incetat din viata “mama modei romanesti”! Drum lin catre stele, frumoasa doamna Zina Dumitrescu! Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Multumim pentru tot ce ai facut in acest domeniu, iar eu multumesc cu recunostinta pentru sprijinul dat la inceputul carierei mele de designer! Mereu cu un sfat, cu o vorba buna, sau cu o mustrare daca era cazul, mama Zina ne-a iubit pe toti! Condoleante familiei! Condoleantei si familiei modei romanesti, din care am avut onoarea sa fac parte in acelasi timp cu speciala, efervescenta, frumoasa doamna Zina Dumitrescu!”, a scris Rita Mureșan pe Facebook.

