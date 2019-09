Zodia Balanță. Perioadă, personalitate, compatibilități, dragoste

Zodia Balanță este o zodie în care echilibrul, armonia și frumosul au un cuvânt important de spus. Află tot ce trebuie să știi despre zodia Balanță

Nativii din zodia Balanță sunt foarte sociabili și mereu o companie plăcută în fața căreia ceilalți reușesc mereu să se simtă bine și să scape de inhibiții. Niște parteneri de discuție de excepție, totuși cei născuți în zodia Balanța au, în aparență, obiceiul să te contrazică. În opinia lor, discuțiile în contradictoriu nu sunt decât modul de a-ți supune atenției ambele fețe ale aceluiași adevăr. Altfel, Balanțele detestă certurile și situațiile tensionate.

Zodia Balanță. Perioadă

Soarele este în constelația Balanță din 23 septembrie până în 22 octombrie, iar cei născuți în această perioadă sunt în zodia Balanței.

Planeta guvernatoare pentru zodia Balanță: Venus

Elementul esențial pentru zodia Balanță: Aerul

Piatra mistică — coral, jad

Ziua norocoasă — vineri

Numerele norocoase — 6, 9

Culori norocoase — vernil, albastru

Zodia Balanță. Personalitate

Cei născuți în Balanță sunt iubitori de pace, frumusețe și armonie. Ei sunt marii diplomați ai zodiacului, datorită nu doar abilității sociale, pe care o pot manifesta mai multe semne zodiacale, ci tocmai datorită acestui impuls interior de a instala pacea și echilibrul, ce reprezintă însăși rațiunea lor de a fi. Din dorința de a împăca, de a găsi cea mai bună soluție pentru toată lumea, pot ezita, nefiind perfect siguri că nu greșesc.

Bărbatul Balanță personalitate

Pozitiv și activ, bărbatul balanță are o viziune deschisă și relativ fericită asupra vieții în general. Iubește tot ce e frumos, confortabil și luxos și visează mereu la o viață de huzur, dacă nu duce deja una. Bărbatul Balanță urăște conflictele și confruntările și asta poate însemna o binecuvântare sau un blestem al nesiguranței. Va fi foarte greu să afli părerea lui despre un subiect, pentru că va încerca mereu să mulțumească pe toată lumea și se decide greu. Bărbații Balanța iubesc arta, dar și luxul. Le plac vinurile bune, cinele romantice, hainele scumpe, decorațiunile interioare și vacanțele.

Femeia Balanță personalitate

Femeia Balanță are o viziune deschisă și relativ fericită asupra vieții în general. Iubește tot ce e frumos, confortabil și luxos și visează mereu la o viață de huzur, dacă nu duce deja una. Deține inconștient secretul de a plăcea. Foarte feminină, dar mai mult ca aspect exterior, ascunde sub modul dulceag și gentil de a se fii o voință puternică și durități pe care nimeni nu le-ar bănui. Femeia Balanță este soția ideală pentru bărbatul ambițios, condiția fiind ca el să aprecieze la ea, partenera plină de tact și amabilitate, receptivă, inteligentă și rafinată. Femeia Balanță o vei recunoaşte întotdeauna după mirosul plăcut pe care îl împrăştie şi după plăcerea cu care cumpără orice – adică orice are legătură cu persoana ei fizică şi cu frumuseţea personală.

Zodia Balanță. Compatibilități

Balanța este cel mai justițiar semn, plin de farmec și diplomat semn dintre semnele de aer. În ceea ce privește compatibilitatea între zodii, pentru Balanță aceasta este cea mai bună cu Gemenii sau Vărsătorii, cu cei din urmă pot face o poveste de dragoste superbă, căci sunt doi visători libertini și știu să-și acorde spațiul necesar. Împreună cu Leul, cei doi vor străluci plini de ei și se vor iubi ca în povești. Cu Săgetătorul va face casă echilibrată bazată pe dreptate și corectitudine.

Bărbatul Balanță. Compatibilități în căsătorie

Sunt familiști convinși. Au capacitatea de a menține cele mai bune relații cu toți din familie. Familia unei Balanțe este, de cele mai multe ori, o familie fericită. Este un diplomat în stare pură, evită certurile de orice fel și cu orice cost, iar asta înseamnă uneori că nu-și va exprima propriile sentimente și nemulțumiri pentru a menține liniștea în cuplu. Cea mai bună compatibiltate o formează cu Gemenii, Vărsătorii și se poate completa destul de bine și cu Scorpion.

Femeia Balanță. Compatibilități în căsătorie

Într-o căsnicie tinzi să te schimbi cu uşurinţă pentru celălalt, aşa că ai nevoie de un partener care să nu profite de pe urma intenţiilor tale lăudabile. Bărbatul Rac este alegerea potrivită, căci, odată ce investeşte sentimente, devine foarte altruist şi are grijă de partenera lui. Din când în când are nevoie de dovezi de iubire, iar tu nu te fereşti să i le arăţi, pentru că eşti o fire foarte comunicativă. Cu bărbatul Scorpion ai parte de o căsnicie reuşită pentru că îl laşi pe el să conducă. Eşti o fire mai comodă, care se fereşte de responsabilităţi grele, aşa că îţi convine aranjamentul, iar dacă vezi că lucrurile degenerează ştii cum să redresezi situaţia cu o vorba bună. Ştii cum să îl faci pe Scorpion să fie receptiv la ceea ce îi spui.

Zodia Balanță dragoste

Persoana născută în zodia Balanță se simte mai bine în cuplu decât singură. Își dorește armonie și face tot ce crede că ține de ea ca să o asigure.

Bărbatul Balanță dragoste

Bărbatul Balanță este un amant rafinat, un expert în arta preludiilor, rezistent și foarte atent cu partenera. Fidelitatea nu este punctul lui forte, din cauză că, vulnerabil fiind în fața sexului frumos, se îndrăgostește destul de ușor și este incapabil să spună nu. Problema este că armonia lui interioară are oroare de situațiile de criză, de rupturi și reproșuri și, din această cauză, îi este greu să inițieze o despărțire, preferând compromisul. Dacă vrei să-l păstrezi lângă tine, nu uita nicio secundă dragostea domnului Balanță pentru frumusețe și armonie și dezgustul lui în fața vulgarității! Nu ridica tonul în discuții, nici măcar în eventualitatea unei dispute, și ferește-te de scenele intempestive și violente, cu reproșuri și uși trântite!

Femeia Balanță dragoste

Pentru femeia Balanță, iubirea este o experiență de natură spirituală. Pentru a-și împărtăși dragostea și unitatea, ea va asigura o legătură spirituală profundă, care va îmbunătăți semnificativ viața în doi. Femeii Balanță îi place să se expună, să se desfăşoare, să converseze, să fie admirată, fotografiată, implicată în scene sociale , prezentă la evenimente colective, nu contează dacă este o nuntă la ţară sau o revoluţie, şi adoră bileţelele de dragoste. Pentru a fi sigură că va primi, este prima care le scrie.