Zodia rănită grav de Mercur retrograd. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Atenție la dușmani neașteptați”

În această săptămână, cerul pare să fie plin de tensiune și surprize, iar mișcarea planetelor ne provoacă să privim adevărul în față. Mercur retrograd, alături de tranzitele lui Jupiter și Saturn, arată o perioadă în care secretele ies la iveală, iar deciziile luate în grabă trebuie reevaluate.

Energia pozitivă nu lipsește însă: începutul săptămânii aduce o conjuncție favorabilă între Lună și Jupiter, oferind inspirație, optimism și oportunități de progres. De asemenea, trigonul dintre Jupiter și Saturn indică faptul că succesul vine acolo unde există muncă susținută și răbdare, iar pe 15 noiembrie se conturează un aspect astral deosebit, care promite echilibru și armonie pentru multe zodii.

Zodia rănită grav de Mercur retrograd

Potrivit Cristinei Demetrescu, Mercur, planeta comunicării, se află în retrogradare, trecând între zodiile Săgetător și Scorpion, și provoacă o adevărată „vânătoare a adevărului”. Orice încercare de ascundere sau manipulare a informațiilor riscă să fie descoperită, iar tensiunile între aparență și realitate cresc vizibil. Totuși, situațiile confuze vor începe să se clarifice după jumătatea lunii decembrie, când adevărul va ieși în prim-plan.

Săgetătorii, aflați chiar sub influența retrogradării lui Mercur, trebuie să fie deosebit de atenți la comunicare. Impulsivitatea poate crea conflicte neașteptate, iar sinceritatea nefiltrată riscă să rănească. Este recomandat să fie mai discreți și să își concentreze energia pe proiectele personale, evitând expunerea excesivă.

„Fiind chiar sub influența lui Mercur retrograd, Săgetătorii trebuie să fie foarte atenți la comunicare. Pot face gafe involuntare sau pot răni prin sinceritate. Este o perioadă în care impulsivitatea le poate aduce dușmani neașteptați. Se recomandă discreție și focus pe proiecte personale, fără expunere excesivă”, a spus Cristina Demetrescu.

În ansamblu, săptămâna aceasta se anunță intensă: confruntări între adevăr și aparență, revelații neașteptate și lecții de răbdare și maturitate. Astrologii recomandă introspecție, analiză atentă și alegerea cu grijă a momentelor în care ne exprimăm opiniile sau luăm decizii.

