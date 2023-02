Zonele din Turcia în care românii pot merge în vacanță vara asta. Unde este mai mic riscul de cutremur

Românii care se pregăteau să plece în vacanță în Turcia au avut parte de o surpriză neplăcută săptămâna trecută când au văzut ce cutremur puternic a lovit țara respectivă. Iată care sunt cele mai sigure zone în care ai putea să mergi vara aceasta, fără să riști să îți pierzi viața din cauza unui seism.

Din păcate, Turcia și Siria au trecut prin momente foarte grele, după ce un cutremur uriaș a lovit din plin aceste două țări, cauzând zeci de mii de victime. Oamenii și-au pierdut casele sau chiar familia, motiv pentru care turismul este pus acum sub semnul întrebării.

Cele mai sigure zone din Turcia

Din păcate, pierderea de vieți omenești din Turcia nu va putea fi trecută cu vederea prea curând. Chiar și așa, mulți se gândesc în acest moment la o vacanță, așa că specialiștii au făcut primele declarații cu privire la cele mai sigure zone. Se pare că Antalya se află la 600 de km de epicentru, motiv pentru care este considerată una dintre cele mai sigure zone din Turcia.

„Antalya turistică nu a avut niciodată probleme de siguranţă, şi aici mă refer la hoteluri, la resorturi și la staţiuni. Inclusiv la ora actuală, Antalya înseamnă circa 40% din turismul Turciei! În primul rând, această zonă atrage vizitatori datorită serviciilor de top şi hotelurilor de 5 stele ultra all inclusive.

O serie de hoteluri ultra all inclusive din Antalya oferă în serviciile lor absolut totul inclus în preţ, pornind de la masă, până la acces spa, 100-150 de tipuri de băuturi locale şi de import, cluburi pentru copii, cluburi de noapte, servicii de bar non stop, late dinner după 12 noaptea, entertainment etc. Fireşte, se plătesc masajele şi tratamentele, parasailing-ul etc”, a declarat pentru Fanatik consultantul în probleme de turism, Traian Bădulescu.

De asemenea, printre cele mai cunoscute și mai iubire locuri din Turcia care ar garanta siguranța turiștilor se numără și Istanbulul. Metropola devine vedeta Turciei indiferent de anotimp, motiv pentru care o mulțime de persoane tind să își organizeze o vacanță de poveste în acest loc. Alte locuri sigure din zona Mării Egee sunt Kușadasi, Bodrum și Marmaris.