10 întâmplări ciudate și-o minune l-au făcut pe Florin Chilian să aprecieze manelele: “Am copilărit cu Dan Armeanca” + Cu cine a fost în clasă

Cea mai recentă ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut drept protagonist pe cantautorul Florin Chilian, care a făcut deliciul publicului internaut. Dialogul din cadrul interviului este unul spumos, așa cum artistul și-a obișnuit audiența. Pe lângă sensibilitatea de care dă dovadă în compoziția muzicală, Florin Chilian este și un bun orator pe teme legate de domeniul în care activează.

Surpriza podcastului difuzat pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost de departe aprecierea pe care Florin Chilian o poartă manelelor. Motivul este unul cel puțin insolit, însă extrem de interesant.

Florin Chilian a copilărit cu cel supranumit „tăticul manelelor”, Dan Armeanca. Muzicianul a fost chiar coleg de clasă cu una dintre surorile manelistului, aspect ce a atras cu sine o aplecare către acest curent artistic.

„Mama imbecililor e mereu gravidă…”

„Nu ascult muzică, la câtă gălăgie am în cap. Mai ascult câteodată NAȚIONAL FM în mașină. Și e acolo o descărcare, un reflux gastric de vorbe care a ajuns să anuleze înțelesul cuvintelor, și eu știu de ce.

Mama imbecililor e mereu gravidă, una peste alta asta e, lumea trebuie să meargă înainte. Trebuie să facă cântece, să facă piese. Toate au pe spate ritm de le spunem manele, deși am făcut și o manea în preclasic, «Șaveica de la Sarica Niculițel», am recuperat un cuvânt, «șaveica», o să povestesc.

Dar toată lumea face din astea pe spate, dar nu e manea, e un fel de țigănie arăbească, cumva, ritmul ăsta. Dacă auzi muzica ușoară românească, asta e pe spate. Și cu texte din alea de «eu te-am iubit, dar m-ai părăsit, dar e ora nouă și afară plouă». Și atât de mult e o vomă de cuvinte!”, a declarat Florin Chilian pentru Adrian Artene, în podcastul „ALTCEVA”.

„Eu am copilărit cu Dan Armeanca, el a inventat chestia asta!”

„«Să iubești două femei», a domnului Vijelie, care acum e «Să iubești șapte femei, să le vrei pe toate trei, cu fiecare zi a săptămânii». Da, mie îmi plac, sunt mai decente din punct de vedere uman decât astea cântate de români.

Vrei să vezi dușmani, mașini, neveste și case? Vrei să te duci vineri seara sau sâmbătă seara în Herăstrău? Nu prea găsești țigani pe acolo, vezi numai români. Degeaba zic ăștia că țiganii sunt cu sânge, uite ăia că se bat în fiecare seară pe acolo.

Și eu am copilărit cu Dan Armeanca, el a inventat chestia asta. Am fost cu sora lui în clasă, jur. În Sălăjan, acolo, la 112, am fost cu una din surorile lui în clasă, în clasa întâi și a doua. Manea știi ce e? Un gen în muzica cultă, pe cuvântul meu de onoare.

«Barbu Lăutaru» e manea, «Bordeiaș, Bordei, Bordei» e manea. Nu asta cu dușmani, așa i-a zis Dan, manea, și așa a rămas, dar nu e manea. Și dacă vrei să vezi de textele lor cele mai multe, du-te în Herăstrău să vezi că nu-i vorba de țigani, e vorba de români!”, a mai completat cantautorul Florin Chilian, în cea mai recentă ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

