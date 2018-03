10 motive pentru care trebuie să bei numai cafea de acest fel!

Cafea verde! A inceput sa se bucure de popularitate in momentul in care cercetatorii au prezentat efectele benefice ale acesteia asupra organismului nostru. Cafeaua verde este de fapt cafeaua naturala, neprajita, care si-a pastrat toti nutrientii.

Daca vrei sa te bucuri de o cafea mult mai aromata si mult mai sanatoasa, ar fi bine sa o introduci in rutina ta de dimineata. Daca pana acum medicii ne atentionau asupra consumului de cafea, acum ne recomanda sa introducem cafeaua verde in alimentatie. Iata 10 motive pentru care ar trebui sa bei cafea verde:

Te ajuta sa scapi de kilogramele in plus si iti regleaza metabolismul

Studiile au aratat ca daca introduci cafeaua verde in rutina ta de dimineata, vei scapa mult mai repede de kilogramele in plus, iar arderile vor fi intensificate. Cu alte cuvinte, metabolismul tau va functiona mai bine si tu te vei bucura in cele din urma de silueta dorita.

Te ajuta sa scapi de stresul oxidativ

Stresul oxidativ este una dintre problemele cu care se confrunta cei mai multi oameni in zilele noastre. Consuma cafea verde de la Planteea intrucat te ajuta sa reduci stresul oxidativ cu pana la 16% si sa previi astfel aparitia unor afectiuni precum diabetul sau Alzheimer-ul.

Te ajuta sa previi ridurile

Daca vrei sa ai un ten sanatos, hidratat in profunzime si sa previi ridurile, atunci ar fi bine sa bei in fiecare dimineata cafea verde! Aceasta bautura te ajuta sa incetinesti procesul de imbatranire celulara si sa eviti si aparitia ridurilor inestetice.

Te ajuta sa scazi colesterolul

Daca ai probleme cu colesterolul, atunci ar fi bine sa inlocuiesti cafeaua neagra de zi cu zi cu cafeaua verde. Studiile au aratat ca consumul de cafea verde ajuta la scaderea colesterolului rau din sange si la cresterea celui bun.

Te ajuta sa iti reglezi tensiunea

Medicii recomanda ca persoanele care au probleme cu tensiunea sa evite cafeaua. Insa, cafeaua verde de la Planteea are efecte benefice asupra acestei categorii de persoane. Cafeaua verde te ajuta sa iti reglezi tensiunea, nivelul de colesterol si de zahar din sange, iar acest lucru va duce si la prevenirea afectiunilor cardiace.

Te ajuta sa te concentrezi mai bine

Bem cafea dimineata pentru ca avem impresia ca ne da energie pentru o zi intreaga. Studiile au aratat faptul ca o cana de cafea iti da energie doar pe moment si ca nu te ajuta sa te concentrezi atat de bine asupra lucrurile pe care le ai de facut. Cafeaua verde in schimb are un nivel ridicat de cofeina si de acid clorogenic si te ajuta sa iti imbunatatesti timpul de reactie si capacitatea de concentrare.

Te ajuta sa combati calvitia

Stiai ca consumul de cafea verde te ajuta sa combati calvitia? Daca si tu te confrunti cu probleme cu caderea parului, ar fi bine sa renunti pentru un timp la toate cremele sau pastilele scumpe care promit minuni si sa introduci in alimentatia ta cafeaua verde. Vei vedea in scurt timp si rezultatele!

Te ajuta sa previi cancerul

Un studiu recent a aratat faptul ca aceasta cafea verde te ajuta sa previi cancerul. Cercetatorii sunt de parere ca consumul de cafea verde poate functiona ca un adevarat scut anti-cancer datorita continutului mare de antioxidanti si acid clorogenic.

Te ajuta la detoxifierea organismului

Cafeaua verde ajuta si la detoxifierea organismului, in mod special a ficatului. Asa ca, ar fi bine sa o introduci in fiecare dimineata daca vrei sa te bucuri de un metabolism rapid si care functioneaza perfect.

Te ajuta sa redescoperi placerea cafelei de dimineata

Nimic nu se compara cu aroma intensa a acestui tip de cafea. Incearca si tu cafeaua verde de la Planteea si bucura-te de cafeaua de dimineata in adevaratul sens al cuvantului!

Sursa: bzi.ro