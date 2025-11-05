Acasă » Știri » 2026 va fi anul lor! Singurele zodii care vor fi vedetele anului, energia lor va schimba totul în jurul lor

05/11/2025
Patru zodii spirituale. Sursa foto: Profimedia

Anul Calului de Foc are loc o dată la 60 de ani. În 2026, Universul va fi zguduit din temelii. Este anul schimbărilor, al adevărurilor greu de privit, al renașterii și al curajului. Indiferent de context și conjunctură, adevărul iese la iveală și își cere dreptul. Este unul dintre cele mai rare și intense momente cosmice, care aduce cu el mult curaj și transformare.

Anul Calului de Foc începe pe data de 17 februarie 2026 și se încheie pe 5 februarie 2027. Anul viitor este considerat o binecuvântare pentru două zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor. Este vorba despre Taur și Fecioară.

Taur

Majoritatea celor născuți în această zodie vor fi in pusi în fața unor decizii grele. Calul de Foc ii va forta sa iasa din zona de confort si sa renunte la stabilitatea superficială. 2026 este anul în care o parte din acești nativi vor renunța la frici și amintiri dureroase, moment în care vor fi luați prin surprindere de numeroasele oportunități care le vor ieși în cale.

Taurii vor fi binecuvântați de astre și vor sta foarte bine la capitolul iubire. Fără să stea prea mult pe gânduri, cei singur își pot face o familie. Pe plan profesional, eforturile și sacrificiile vor primi recunoaștere după care au tânjit până acum.

Fecioară

Anul 2026 este un an al deciziilor rapide pentru o parte dintre cei născuți în zodia Fecioară. Specialiștii în astre îi sfătuiesc să fie foarte atenți la intuție, să își asculte propriile nevoi și gânduri. Energia Calului de Foc motivează, arde minciuna, scoate la iveală secrete nebănuite, distruge frica și intențiile nespuse, tot ceea ce este ascuns în Univers.

Fecioarele vor munci mai mult și vor reuși să strângă sume importante de bani. Atunci când vine vorba de cei dragi, o parte dintre acești nativi își vor dori să petreacă mai mult timp alături de ei, așa că va exista tendința de a lăsat cariera pe plan secund.

 

