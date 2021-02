5 reguli simple care au ajutat peste 2000 de femei să slăbească în luna ianuarie. Cori Grămescu: „Fără prea multe restricții”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că, după Sărbătorile de Iarnă și după mesele gustoase și copioase, multe femei se confruntă cu ceva kilograme în plus, care le dau bătăi de cap. Nutriționistul care a creat mii de diete și a ajutat zeci de vedete să slăbească, Cori Grămescu, a venit în ajutorul lor și s-a pliat pe nevoile fiecăreia, reușind să ajute, numai în luna ianuarie, peste 2.000 de femei.

Unul din cei mai renumiți nutriționisti și instructori de pilates din România, Cori Grămescu, a ajutat peste 2.000 de femei să slăbească și asta numai în luna ianuarie în acest an. Atentă la nevoile lor, Cori a găsit planul perfect pentru fiecare în parte, ceea ce a dus la rezultatele dorite de doamnele și domnișoarele care aveau complexe din cauza greutății lor.

Modul în care Cori Grămescu a acționat nu este deloc unul complicat, ci din contră. În urmă cu 7 ani Cori a obținut licența de tehnician nutriționist și de atunci a creat mii de diete care pun accent pe nevoile celor care îi cer ajutorul și a pus la baza slăbirii și tonifierii 5 reguli de aur, dar și un plan care ajută la slăbirea rapidă, atâta timp cât este utilizat în mod corect și constant. Și cum una dintre cele mai mari probleme ale persoanelor care slăbesc este menținerea greutății obținute în urma procesului, Cori Grămescu are soluție și pentru așa ceva.

„Începutul de an aduce de foarte multe ori un gram de motivație în plus pentru clientele din programele mele de slăbire. Am cliente care au slăbit între 8 și 3 kg într-o lună și asta cu un plan alimentar echilibrat fără prea multe restricții generat de platforma mea de slăbire yummdiet.com, cu antrenamentele gândite special pentru acasă care se regăsesc de asemenea în platformă și mai ales cu suportul zilnic al echipei de nutriționiști”, spune Cori Grămescu. „Practic, ai nu doar un meniu personalizat și exerciții pentru acasă, ci păstrezi permanent legătura cu nutrtioniștii care te susțin și te ajută să iei cele mai bune decizii”, completează Cori.

În ce constă sistemul de slăbire implementat de Cori Grămescu

Pentru o slăbire sănătoasă și de durată, Cori a dezvoltat un sistem de coaching de dieta în care partea de slăbire este susținută prin metode de sprijin emoțional și motivație care se numește yummdiet.com, generând câte un program complet personalizat pentru fiecare clientă în parte și pentru nevoile acesteia.

Care sunt cele 5 reguli de aur pe care Cori Grămescu le aplică în programele ei de slăbire

Cori Grămescu este atentă la fiecare clientă în parte. Tocmai de aceea, pregătește câte un plan unic de slăbire, dar și de menținere, prin 5 reguli simple, implementate în platforma yummydiet.com, ce pot fi urmate fără niciun fel de problemă de doamnele și domnișoarele care își doresc o siluetă ca în reviste.

NU restricționați grupe întregi de alimente!

În mod paradoxal, cei care au probleme cu greutatea tind să mănânce în perioadele „de dietă” un număr restrâns de ingrediente și renunță rapid la meniurile sănătoase din lipsa de opțiuni și din cauză că reduc prea drastic caloriile. În plus, organismul are nevoie din toate grupele de nutrienți, așa că în dietă ar trebui să poți consuma nu doar legume și carne, ci fructe, lactate, cereale și făinoase, precum și cantități moderate din produsele care îți plac, indiferent că nu sunt neapărat dietetice. Modul în care Cori Grămescu acționează este unul extrem de simplu: restricționează, prima dată, ingredientele pe care clienții chiar nu doresc sau nu pot să le consume, iar toate celelalte ingrediente devin accesibile pentru a fi folosite în meniu, diversificând astfel alegerile alimentare.

NU fiți rigizi!

Flexibilitatea unei diete este cheia menținerii ei pe termen lung. Momentele critice sunt acelea în care plecăm de acasă și nu mai avem acces la anumite alimente. Atunci suntem tentați să consumăm ceea ce găsim, dar acest lucru este total greșit. Pentru astfel de momente de „cumpănă”, Cori Grămescu a inventat un calculatori de înlocuiri alimentare care spune cu exactitate cu ce alt ingredient putem înlocui fără a afecta dieta. În plus, nutriționiștii răspund în platformă cu soluții practice și sănătoase despre cum se pot gestiona momentele în care vrei să mănânci, să spunem, pizza sau ceva dulce.

Fiți organizați!

Ca în orice alt lucru pe care îl facem, și într-o dietă, organizarea este cheia. Într-o dietă, atunci când mergi în supermarket, este esențial să ai la îndemână o listă de cumpărături care să respecte meniul tău zilnic. Cu cât cumperi mai puține ispite culinare, cu atât ai mai multe șanse să îți respecți meniul! Pentru a le ușura munca clientelor sale, Cori Grămescu pune la dispoziția clienților o listă de cumpărături individuală pentru fiecare dietă în parte, cu tot ceea ce este nevoie pentru a prepara mese delicioase, dar și sănătoase.

NU uitați de mișcare!

Știm cu toții că sportul este inamicul numărul 1 al grăsimii! Cu toate acestea, nu mulți oameni sunt iubitori de mișcare. Cu o experiență de 15 ani ca antrenor de fitness, Cori Grămescu s-a gândit și la „leneșii” cărora le este greu să se apuce de mișcare, așa că a conceput un set de exerciții simple, care durează numai 30 de minute și pe care orice client le poate face, fără probleme, acasă. Antrenamentele fizice blânde sunt eficiente pentru persoanele care nu au făcut niciodată sport, pentru cei care nu sunt familiarizați cu antrenamente puternice și, totodată, sunt o opțiune foarte bună pentru a deveni mai activi și a avea un metabolism mai rapid.

Înconjurați-vă de oameni care vă susțin și au aceleași preocupări!

Un vibe pozitiv într-un proces de slăbire ajută mai mult decât ne imaginăm. Avem nevoie de un loc lipsit judecăți și prejudecăți unde să ne simțim liberi să vorbim despre schimbările prin care trecem, să fim susținuți și încurajați, iar comunitatea yummdiet.com a instructorului Cori Grămescu are fix acest rol. Este un mediu de învățare și suport în sensul în care fiecare membru își postează zilnic jurnalul alimentar în secțiunea publică a platformei și primesc zilnic feedback de la coachii de schimbare și de la Cori Grămescu. Unde mai pui la socoteală faptul că atâta timp cât în jurul tău nu există persoane care să te „ispitească” în alegeri culinare nefericite, planul trebuie să meargă cum nu se poate mai bine!