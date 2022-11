Cristina ICH e o femeie liberă. Alex e ”pa” definitiv din viața ei de vreo lună și ceva, iar influencerița poate să facă ce vrea. Este vorba de un bărbat acum, alături de care a ieșit la o cafea și o țigărușă, chiar în buricul Capitalei. Mai mult, ea a plătit. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dragostea chiar plutește în aer! Cel puțin, în cazul cuplului Cristina ICH și Alex Pițurcă! Cei doi, cu relația lor ”încinsă”, se iubesc ca-n prima zi. Dragoste mare! Sunt rândurile în care CANCAN.RO sublinia că ”porumbeii” s-au așezat, în sfârșit, în cuibul lor (Vezi AICI detaliile). Da de unde! O lună mai târziu era jale. Ce dragoste, ce plutit în aer? ”Regina Instagramului” și fostul fotbalist o ”rupeau” definitiv, chiar dacă au împreună un copil. Fiecare pe drumul lui.

Cristina ICH, la o cafea și o țigară alături de șoferul ei

Să alegem, deocamdată, drumul influenceriței. Cristina ICH e bine singură. Cel puțin, asta se poate deduce din imaginile în care este surprinsă. Zilele trecute, a ieșit pe ”Beller” cu un bărbat. La o cafea și o țigărușă. Nu, nu este noul iubit! Și-a invitat, pur și simplu, șoferul la terasă. La o discuție amicală, în care să schimbe niște păreri.

S-au așezat, au comandat cafeluța. Țigara s-a aprins instantaneu. Dialogul a curs lin, întrerupt fiind de telefonul ei. A răspuns, a zâmbit, și-a mușcat buzele. Dar, imediat, a reintrat în joc. Să fi durat mai bine de jumătate de oră până când chelnerul a fost chemat. Șoferul s-a ridicat și a dispărut. ”Fosta” lui Alex a plătit nota, cu cardul, apoi și ea a părăsit terasa. Mașina îi fusese trasă la scară, așa că doar câțiva pași a mai făcut.

Ce spune Cristina ICH despre relația eșuată cu Alex Pițurcă

Cristina ICH și Alex Pițurcă se despărțeau, în octombrie, după ce nu cu mult timp în urmă ”dănțuiau” și se sărutau în club. Influencerița avea să povestească, în podcastul prietenului ei, Radu Țibulcă, despre relația eșuată pe care a avut-o.

”Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică!

Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, a mai spus Cristina.

