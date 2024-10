A ajuns pe mâinile medicului de la “Power Couple”. Gabriela Prisăcariu Oțil a explicat starea de rău din Malta: “Toată lumea mi-a zis să îmi fac un test de sarcină”

Este al doilea an consecutiv când Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt nevoiți să stea departe unul de celălalt săptămâni bune, cât durează filmările la “Power Couple”, care se desfășoară în Malta. Ca și anul trecut, vedeta și-a luat copilul și l-au vizitat pe Dani în insula Gozo, unde au petrecut împreună 4 zile. Escapada în Malta nu a fost lipsită de peripeții, mai ales că soția lui Dani Oțil a acuzat stări de rău, ajungând pe mâinile echipei medicale asociată proiectului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Gabriela Prisăcariu Oțil a explicat ce s-a întâmplat de fapt, care a fost cauza disconfortului care i-a creat neplăceri. Vedeta ne-a mărturisit faptul că toată lumea a sfătuit-o să își facă un test de sarcină și a clarificat lucrurile.

Gabriela Prisăcariu Oțil și Tiago resimt din plin lipsa lui Dani Oțil de acasă, știut fiind faptul că matinalul de la Antena 1 este partenerul de joacă preferat al băiețelului, tatăl și fiul având multe activități împreună.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “: 4 zile am stat în Malta. Doar atât pentru că Dani muncește”

CANCAN.RO: Escapada ta și a lui Tiago în Malta a fost o surpriză pentru Dani Oțil sau știa de venirea voastră?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu a fost surpriză, a fost programată. El e plecat de prea mult timp și atunci nu vreau ca Tiago să simtă tot acest timp. Și așa el m-a tot întrebat când vine tati să ne jucăm și am zis să mergem imediat noi la el.

CANCAN.RO: Cât timp ați petrecut în Malta?

Gabriela Prisăcariu Oțil: 4 zile am stat. Doar atât pentru că Dani muncește și atunci nu vreau să incomodăm foarte mult, să fim și noi pe acolo.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “Am avut noroc că ei acolo au medic și atunci m-a ajutat destul de mult să-mi revin repede”

CANCAN.RO: Acolo te-a sabotat sănătatea. Ce s-a întâmplat? Ai mâncat ceva care nu ți-a priit?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, nici măcar nu am mâncat. Nu știu, pentru prima dată când se întâmplă ceva de genul să am stări din astea. Nu sunt însărcinată, știu că probabil urma să mă întrebi. Toată lumea mi-a zis să îmi fac un test de sarcină. Nu, nu sunt însărcinată. Știu sigur că nu sunt. Nici nu era nevoie să-l fac. Până la urmă totul a fost bine. Disconfortul a durat cam o zi și o noapte. Am avut noroc că ei acolo au medic și atunci m-a ajutat destul de mult să-mi revin repede.

CANCAN.RO: Dar starea de rău a apărut brusc?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, pur și simplu cred că am băut prea multă cafea și atunci ceva s-a întâmplat cu ficatul. Nu știu. Am vomitat foarte mult, iar mie nu-mi place să vomit. Îmi este frică să vomit. Nu mă eliberează deloc, din contră, îmi dă o stare de rău. Dar până la urmă totul a fost bine.

CANCAN.RO: Ați fost pe insula Gozo am văzut.

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da, păi ei filmează pe insula Gozo. Este vremea superbă acolo, alt vibe, iar lui Tiago i-a plăcut foarte mult.

CANCAN.RO: Băiețelul nu a negociat să vă prelungiți vacanța în Malta?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu puteam, Tiago trebuie să mergă la grădiniță. Avem o responsabilitate acum și așa a lipsit puțin și nu vreau să lipsească foarte mult.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “Nu vreau să învăț. E timpul lor și asta fac ei împreună”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru revederea cu Dani?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Emoționantă. De fiecare dată când pleacă pentru proiectul acesta nu-mi place, sincer. Adică îmi place pentru el, eu l-am încurajat cu toată ființa mea, dar este greu fără el.

CANCAN.RO: În primul rând trebuie să suplinești porția de joacă în perioada asta, când Dani este la filmări în Malta.

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da. Sunt lucruri pe care eu bineînțeles nu pot să le fac, lucruri pe care Tiago le face cu tatăl lui. Nu știu să merg cu bicicleta, nu pot să merg să înot cu el, nu știu să înot. Sunt multe activități pe care le făceau numai ei doi. Nu vreau să învăț. E timpul lor și asta fac ei împreună.

Gabriela Prisăcariu Oțil: “De data asta sezonul “Power Couple este mai lung”

CANCAN.RO: Când se reunește familia Oțil?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Mai durează, până pe la sfârșitul lunii cred că termină Dani. De data asta este sezonul mai lung.

CANCAN.RO: Cum te organizezi și cu joburile?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Este o perioadă extrem de aglomerată ca niciodată. Toate au venit așa valvârtej, încerc să le fac pe toate. Multe vitamine ca să pot să le fac pe toate.

