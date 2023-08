Iulian Constandachi nu va uita vara anului 2009. Atunci a jucat biletul norocos și a câștigat nu mai puțin de 11 milioane de euro la Loto 6/49. Bani, nene, nu glumă! Omul renunța la meseria de pompier și se retrăgea pe litoral, unde avea să demareze afacerile în domeniul turismului. A început cu o pensiune, apoi și-a mai ridicat una… I-a mers bine, dar ce se întâmplă acum cu milionarul? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Gălățeanul Iulian Constandachi bifa numerele câștigătoare la celebrul joc 6/49, iar în conturi îi intra fabuloasa sumă de 11 milioane de euro. Se apuca, imediat, de afaceri. ”Rolul” de pompier pe care-l jucase până atunci s-a dus. Și-a dat demisia și s-a pus pe…o altă treabă. Și-a ridicat o pensiune pe litoral, în stațiunea 2 Mai, acolo unde una dintre surorile lui avea o căsuță pe care o închiria pe timpul sezonului estival, iar pompierul a văzut cum merg afacerile în domeniul pe care și-l alesese.

I-a mers bine, chiar dacă a și fost jefuit de un vecin, a mai ridicat o pensiune, doar că, peste ani, avea să cunoască și eșecul. Una dintre firmele pe care și le-a deschis a fost radiată! Din cauza pierderilor date de datoriile acumulate și neacoperite. Ar fi vorba de aproximativ 4.000 de euro gaură, moment în care bărbatul a decis să pună lacăt pe Osencuța 2000 SRL. Firmă înființată în urmă cu șase ani și care se ocupa, evident, cu facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată.

Milionarul de la Loto: prietenii mei sunt cei mai mari dușmani!”

Iulian Constandachi a intrat bine în domeniul afacerilor, firesc, de altfel, pentru că stătea perfect la capitolul financiar. Inițial, a cumpărat o pensiune, apoi a decis să cumpere un teren și să mai facă o pensiune. Nu s-a oprit. Și-a construit și un camping cu cinci căsuţe duplex, unde şef de şantier s-a numit chiar pe el.

A ”atins” și unele plăceri, așa, pentru sufletul lui. Și-a cumpărat trei bolizi de lux și o vilă, pe care a decorat-o după bunul său plac. Dar câștigul uriaș nu l-a schimbat pe Iulian Constandachi. Cel puțin asta a declarat fostul pompier, pentru CANCAN.RO.

”Eu am dus-o bine şi înainte să câştig la Loto, banii nu m-au schimbat în nici un fel, poate doar de atunci am mai mare grijă la oamenii care stau pe lângă mine. Prietenii mei sunt cei mai mari duşmani, de fapt eu nu am prieteni adevăraţi, ci doar amici. Nu am încredere în nimeni, doar în mine. Nici măcar în femei, nu am încercat să cuceresc pe nimeni cu banii mei şi nici nu am dat vreodată impresia că aş face asta. Nu vreau să vorbesc despre viaţa personală, nu îmi place să îmi fac viaţa publică, ca toate acele persoane care apar pe la TV şi nu au ce face, însă eu am activităţi şi proiecte de dus la sfârşit”, a spus bărbatul (Vezi AICI detaliile).

