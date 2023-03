Gogu Neagoe, artist pictor cu premii internaționale și naționale la expozițiile de artă cultură, a fost la un pas de moarte în 2022. CANCAN.RO a aflat că acesta a făcut infarct de două ori, în mai puțin de două luni, și a fost diagnosticat cu probleme la inima. Caricaturistul vedetelor a fost salvat în luna mai a anului trecut de la moarte de către vecinii săi, care au sunat la 112. Fusese zărit căzut în curtea casei sale din Oltenia.

Artistul n-a știut că suferă de inima și nici nu a făcut vreun efort sau ceva care să-l fi pus la pământ. ”Pur și simplu, mi s-au tăiat picioarele, am căzut în curte, eram aparoape mort. Vecinii m-au salvat, au sunat la 112, apoi a venit ambulanța, m-a dus la București, la Spitalul Militar, unde mi s-au descoperit probleme la artere”, a dezvăluit Gogu.

Gogu Neagoe, caricaturistul vedetelor, a făcut infarct de două ori

Ulterior, în iulie 2022, avea să sufere un al doilea infarct. Și doctorul îi recomandase să își pună celebrele stenturi pe care le au montate și alte multe vedete din România, precum Florin Busuioc, Cristi Borcea, Cătălin Botezatu sau Dan Capatos.

”După asta, la două luni, în iulie, am suferit al doilea infarct, un pic mai ușor, dar am simțit și atunci junghiuri în inimă. Era discutat să mi se pună stenturi, dar după ce am văzut știrile cu scandalul acela cu stenturile (n.r. – stenturile preleate din cadavre), am renunțat la această idee. Acum sunt mai bine, am tot felul de treburi, de evenimente, pictez, desenez, dar stau mai mult în pat, nu fac efort dar sunt la 50% de viață”, a conchis pictorul.

În acest moment, artistul care, coincidență, în anii trecuți s-a implicat în multe campanii umanitare caritabile și pentru sănătatea concetățenilor săi, se simte mai bine, a renunțat la cafea, nu mai face efort, stă mai mult la pat. Cu toate acestea, muncește mult, continuă să promoveze cultură și artă. Lucrările artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia și o sumedenie de vedete din România și din afară îi sunt prieteni, pentru că le-a surprins pe hârtie.

Gogu Neagoe este şi Ambasador Cultural al Academiei Internaționale “Mihai Eminescu”. El a primit distincția la Gala premiilor de excelență „10 pentru Craiova“, eveniment aflat la cea de a cincea ediţie. Este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice din Germania, UNESCO.

