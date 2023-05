Dispărut a fost dat Muhammad Murad, la scurt timp după ce numele lui a fost implicat în ”dosarul gemenelor” al lui Dan Diaconescu! Libanezul, citat ca martor, fusese plecat din țară, dar a revenit și a oferit chiar primele declarații. Apoi, omul și-a văzut de afacerile lui, dar și-a luat și un ”liber” de la serviciu, pentru a se delecta într-un outlet. Nu singur! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cu bodyguard-ul lângă el! Așa l-am surprins pe afaceristul libanez, la o tură de shopping, la Fashion House, de pe autostrada Soarelui. Și nu numai cu omul de pază, că aici e frumusețea imaginilor, ci alături de o sexoasă domnișoară, care l-a însoțit pas cu pas. Cei trei au intrat grăbiți în outlet-ul plin cu de toate și, la fel de nerăbdători, s-au pus pe căutat. Muhammad a probat niște Jordani, dar privirea i-a fost ”furată” de raionul cu costume. Unde s-a oprit imediat și a început să le ”pipăie”. A luat doar pulsul și a conesmnat, că de cumpărat…Pe altă dată.

Cei trei au dat un larg tur al magazinului, apoi și-au făcut loc către ieșire. Brunețica mai pe lângă el, bodyguardul, ca un profesionist, a ”mărșăluit” regulamentar, la doi metri în spatele omului de afaceri. S-au retras la mașină, iar de acolo au dat ”bice” până în buricul Capitalei.

A început cu bișniță, a ajuns la afaceri de sute de milioane de euro

Mohammad Murad, care ar fi fost deja audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria din Constanța, în dosarul amintit mai sus (Vezi AICI detalii), a ajuns în România în 1982, la studii, pentru a deveni medic neurochirurg. A dus doi ani de medicină, dar afacerile i-au făcut cu ochiul. Cu bișniță a început, apoi și-a deschis o terasă în Regie și, ușor, ușor, avea să clădească un adevărat imperiu.

Este fondator şi preşedinte al Phoenicia Hotels, iar în proiectele lui a investit nu mai puțin de 200 de milioane de euro. Grupul său hotelier este format din şase companii care administrează 12 hoteluri pe litoralul românesc, la Mamaia, Olimp, Jupiter şi Năvodari. Nu a ocolit Bucureștiul.

Și în domeniul imobiliar s-a extins Murad, alături de familia lui, ba mai are și un lanț de restaurante.

„În ’90 am făcut prima firmă, dar în ’93 am început să citesc despre atribuțiile unui manager. Ce însemna firma, să fii director, pentru mine a fost o lume nouă. Știți că la noi acasă nu era pe vremea acea cu factură sau TVA, e o altă cultură acolo. Aici a trebuit să fie totul pe hârtie, la un contabil. Faptul că am în spate o facultate m-a ajutat să înțeleg foarte rapid lucrurile, să le pun la punct. Nu îmi este rușine cu ce am făcut, nu am făcut nimic rău”, a spus Mohammad Murad, în emisiunea lui Denise Rifai.

Muhammad Murad a participat și la două emisiuni, ”Șef sub acoperire” și ”Imperiul Leilor”.

