Revenim cu a doua parte a declarațiilor-șoc. Precizăm că această mărturie nu este echivalentă cu o acuzaţie penală sau una publică.

Depoziția acestui martor îl prezintă pe Vasile Ciurchea, noul șef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-o postură deloc comodă, respectiv drept o persoană care, prin acţiunile sale, ar fi împins doi oameni la sinucidere.

Una dintre persoanele care s-ar fi sinucis în urma unor acţiuni indirecte ale lui Vasile Ciurchea, de pe vremea când acesta, de asemenea, conducea CNAS, este fostul şef al Clinicii Polisano.

“Aceste amenințări le-am luat în serios“

„Am luat în serios aceste amenințări și presiuni, la un moment dat am renunțat chiar la o acțiune civilă și nu am mai plătit taxe de timbru, pe fondul acestor afirmații repetate că nu am nici o șansă. Inclusiv medicii cu care am colaborat și am vorbit prin spitale spuneau că «nu te poți pune cu sistemul». Aceste amenințări le-am luat în serios și, din punctul meu de vedere, nu vizează numai afacerile, ci și viața celor care încearcă să se opună «sistemului». Chiar Nicolae Sergiu Ciobanu (fostul şef al CASMB – n.r.) m-a amenințat că va fi nevoit să mă ucidă dacă vorbesc.

Am luat în serios și cazul patronului de la firma POLISANO, cu atât mai mult cu cât, ulterior sinuciderii patronului, am văzut la Registrul Comerțului că Vasile Ciurchea a devenit acționar cu circa 30%. M-a impresionat și cazul acelei doamne medic care s-a sinucis în contextul unui control. Am aflat și despre exemple din țară, când persoanele care au încercat să se opună «sistemului» au fost eliminate de pe piață”, se arată în declaraţia martorului, aşa cum se găseşte ea în dosarul de la instanţă.

“Operațiuni financiare suspecte”

Procurorii mai arată că una dintre firmele inculpate în cauză, Domum Curatio, a fost preluată, prin pachet de părți sociale, de firma Polimed, care, la rândul ei, a fost preluată, prin pachet de părți sociale, de firma Polisano, unde funcția de director executiv a fost ocupată de unul dintre inculpaţii din dosar, Ovidiu Munteanu.

Totul, arată procurorii, s-a întâmplat când Vasile Ciurchea era şeful CNAS. „În contabilitatea firmei Domum Curatio au fost identificate operațiuni financiare suspecte, prin care au fost transferate sume de bani ce nu sunt justificate de volumul mic de încasări de la CASMB, fapte pentru care s-a dispus disjungerea cauzei”, se mai arată în dosar.

Dosar cu prejudiciu de 16,9 milioane de euro

Vasile Ciurchea este acuzat de procurorii DNA că, în mandatul său din 2007-2009, s-au achiziționat servicii suplimentare de la compania HP, la preţuri cu mult supraevaluate, fără a se respecta rigorile legale. Prejudiciul estimat de procurorii DNA în acest dosar este de 16.847.405,96 euro inclusiv TVA, potrivit datelor de pe pagina de internet a Direcției. Detalii despre Vasile Ciurchea, neştiute până acum de public, se regăsesc, în schimb, în dosarul foştilor şefi ai CNAS şi CASMB trimis în judecată de DNA în iulie 2018.

În acest dosar, un martor acoperit a vorbit despre relațiile fostului şef al CNAS cu urmașii săi la conducerea instituției, cercetaţi, la rândul lor, de anchetatorii anticorupţie. Martorul a dat o declaraţie-memoriu, întinsă pe zeci de file, care a stat la baza declanșării dosarului, a documentării integrale şi a trimiterii în judecată.

