BREAKING NEWS. Decizie halucinantă în dosarul ”Șmecherului cu Touareg”! Judecătorii au hotărât să-l…

În urmă cu patru ani, Iulian Sănducu a scandalizat o țară întreagă după ce a fost filmat, în apropiere de Fântâna Miorița din București, când lovea, aparent intenționat, cu Touaregul său un Logan, în mers, provocându-i ieșirea în decor. În urmă cu câteva zile, judecătorii au luat o decizie de-a dreptul halucinantă în cazul "Șmecherului cu Touareg". CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile uluitoare.

"Şmecherul cu Touareg", bărbatul care ar fi lovit intenţionat o maşină, la Fântâna Mioriţa din Bucureşti, a scăpat basma curată. La patru ani de la teribilul incident care a oripilat România, judecătorii au luat o decizie uluitoare.

Magistrații de la Tribunalul București au decis să-l achite pe Iulian Sănducu atât pentru infracțiunea de tentativă de omor calificat, cât și pentru sâvărșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

”În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. proc. pen., achită pe inculpatul SĂNDUCU IULIAN-ȘERBAN trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat, prevăzuta de art. 32 alin. 1 C. pen., raportat la art. 188 alin. 1 și art. 189 alin. 1 lit. f C. pen.

În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. proc. pen. achită pe inculpatul SĂNDUCU IULIAN-ȘERBAN, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 C. pen.

Constată că inculpatul a fost reținut, pentru 24 ore, în data de 10.02.2016, arestat preventiv, de la data de 11.02.2016 până la data de 26.07.2016, și arestat la domiciliu, de la data de 27.07.2016 până la data de 02.12.2016.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., raportat la art. 112 alin. 1 lit. b C. pen, respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de Ministerul Public, privind luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a autoturismului marca XXXX, model XXXX, an de fabricație XXXX, cu nr. de inmatriculare XXXX, cu seria de șasiu XXXX.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen., raportat la art. 249 alin. 4 C. proc. pen., ridică măsura asiguratorie a sechestrului, instituită în vederea confiscării speciale, prin ordonanța din data de 30.03.2016, emisa de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în dosarul nr. 3591/P/2015, asupra autoturismului marca XXXX, model XXXX, an de fabricație XXXX, cu nr. de înmatriculare XXXX, cu seria de șasiu XXXX, aparținând inculpatului SĂNDUCU IULIAN-ȘERBAN.

În baza art. 404 alin. 4 lit. f C. proc. pen. dispune restituirea către inculpatul SĂNDUCU IULIAN-ȘERBAN a autoturismului marca XXXX, model XXXX, an de fabricație XXXX, cu nr. de înmatriculare XXXX, cu seria de șasiu XXXX.

În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen., lasă nesoluționate acțiunile civile exercitate de părțile civile CONSTANTIN FLORIN, CONSTANTIN ION, CONSTANTIN AURORA și BRAD CRISTINA IULIANA în contradictoriu cu inculpatul SANDUCU IULIAN-ȘERBAN.

În baza art. 397 alin. 5 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen., menține măsura asiguratorie a sechestrului, instituită în vederea garantării acoperirii prejudiciului produs parților civile, prin ordonanța din data de 25.02.2016, emisa de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în dosarul nr. 3591/P/2015, asupra urmatoarelor bunuri imobile:

– un teren cu suprafața de 576 mp, situat in XXXX, intabulat în cartea funciară nr. XXXX, cu nr. cadastral XXXX;

– o construcție cu suprafața de 325 mp, situată în XXXX, intabulată în cartea funciara nr. XXXX, cu nr. cadastral XXXX.

În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, parțile civile și inculpat”, se arată în decizia magistraților.

Imaginile incidentului au scandalizat România

În urmă cu aproape patru ani, şoferul unui bolid de lux îngrozea pe toată lumea după o şicană în trafic. Enervat pe şoferul unui Logan, un bărbat care conducea un SUV de lux a tras brusc de volan, către dreapta, lovind autoturismul, care a ieşit în decor. O femeie aflată pe trotuar a văzut moartea cu ochii, când maşina aruncată în dreapta i-a trecut prin faţă.

Iniţial, oamenii legii au tratat cazul drept o tamponare, pentru că cei doi şoferi, dar şi al treilea, a cărui maşină a fost uşor acroşată de Logan, nu au depus plângere. Lucrurile s-au complicat însă atunci când în spaţiul virtual a apărut o filmare de pe o cameră de bord, care arăta că şoferul Touaregului a tras cu intenţie de volan ca să lovească cealaltă maşină!

„Şmecherul cu Touareg" , pe numele lui real Iulian Sănducu, a fost arestat la câteva zile după accident. Bărbatul, fost controlor la ROMATSA, era cunoscut de poliţiştii de la Rutieră drept un împătimit al vitezei. La doar câteva zile de la accident, a fost depistat de radar cu 120 de kilometri la oră, pe motocicletă.

