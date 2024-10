A deținut sau nu Marcel Ciolacu o covrigărie în Buzău? „Am avut mai multe magazine alimentare, între care…”

Marcel Ciolacu a spus adevărul! A avut sau nu candidatul PSD la prezidențiale o covrigărie în Buzau? Ce afacere are politicianul alături de partenera lui de viață? Puțini știau aceste detalii până acum! Chiar el a făcut dezvăluirile în cadrul unui interviu cu Ovidiu Ioanițoaia. Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Lui Marcel Ciolacu i s-a tot spus „Covrigarul”, asta pentru că este din Buzău, oraș cunoscut pentru covrigii delicioși. Candidatul PSD la prezidențiale dezminte acest zvon, dar nu îl deranjează că unii îl asociază cu acest pseudonim.

Marcel Ciolacu nu a avut vreodată vreo covrigărie, dar a deținut în perioada tinereții mai multe magazine alimentare. Ba chiar mai mult, la un moment dat a avut și un magazin de electronice. Ne întoarcem în prezent, în anul 2024. Cunoscutul politician are o patiserie, dar de gestionarea acesteia se ocupă în întregime partenera lui de viață.

„Nu am probleme (n.r. că i se spune Covrigarul), că nu… Nu știu să fac covrigi și nu am vândut niciodată covrigi. Eu am avut mai multe magazine alimentare, în tinerețea mea. Am gestionat, am avut și un magazin de electronice, am făcut și importuri, am făcut și exporturi. Am avut mai multe magazine alimentare, între care am avut – împreună cu soția și ea o gestionează – și o patiserie. Și de aici s-a pornit… Care nu e o mare patiserie, să nu credeți… Eu aș fi renunțat la ea de mai mult timp. Soția mea se ocupă (n.r. de patiserie)”, a mărturisit Marcel Ciolacu în cadrul interviului cu Ovidiu Ioanițoaia.