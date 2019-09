A devenit tătic! Bucurie mare în familia Chefi la Cuțite de la Antena 1

Mare bucurie în familia Chefi la Cuțitede la Antena 1, după ce bărbatul a anunțat că a devenit tătic. Bucătarul a anunțat pe rețelele de socializare că a devenit părinte pentru prima oară și a postat și prima imagine cu fiul lui, abia venit pe lume.

Este vorba despre Gianny Bănuță, câștigătorul „Chefi la cuțite” din 2017, din echipa lui Cătălin Scărlătescu. Bănuță a postat o imagine cu Junior, așa se numește micuțul, de care este tare mândru, atât el cât și soția lui Alina: „Welcome to my world (bine ai venit în lumea mea), Junior. Love you (te iubesc)”, a fost mesajul transmis de fostul concurent.

A câștigat sezonul 3 „Chefi la cuțite”

Gianny Bănuță a câștigat sezonul 3 din „Chefi la cuțite”, încheiat pe 2 mai 2017, ca parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu. După ce a câștigat marele premiu, Gianny a plecat în Spania, acolo unde plănuia să își construiască o nouă viață.

„Sunt în Spania, este cald şi frumos. În februarie am venit în vacanţă să văd o locaţie şi sper că totul va lua amploare şi sper ca totul să meargă cum trebuie. Sunt angajat între ghilimele… Suntem colaboratori, vrem să facem ceva ce nu este aici în zonă. Am stat o lună să studiez piaţa şi am rămas foarte impresionat”, spunea Gianny Bănuță, la „Răi da Buni”.