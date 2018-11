Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri emoționante despre viața ei, cu mult înainte de a-l cunoaște pe Tavi Clonda, soțul ei și cel alături de care are o fetiță. Vedeta este din nou însărcinată. Gabriela a povestit cum a divorțat, în urmă cu mulți ani, și atunci și-a jurat că nu se va mai mărita.

Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a povestit cum, după ce s-a separat de fostul soț, nu și-a mai dorit să se căsătorească. Doar că i-a apărut în cale Tavi Clonda și Gabriela a uitat repede dezamăgirea primei căsnicii. (CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ! DUPĂ GABRIELA CRISTEA, MIRELA VAIDA ŞI ANDREEA BĂLAN, MAI AVEM O ALTĂ GRAVIDUŢĂ ÎN SHOWBIZ! „LA AFLAREA VEȘTII M-AM PANICAT PUȚIN” – PRIMELE IMAGINI CU BURTICA)

„Eu, după ce am divorțat, nu mi-am mai dorit să mă mărit. Dacă auzeam, ziceam: ptiuuu, pleacă de-aici! Dar uite că a venit bărbatul potrivit, care m-a făcut să mă răzgândesc,” a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, despre a doua fetiță

Gabriela Cristea va naște cu două săptămâni înainte de termen. Și asta pentru că la sfatul medicilor ea trebuie să fie extrem de atentă în al treilea trimestru de sarcină și să evite unele complicații care ar putea să apară. „Trebuie să nasc în martie, dar totul se va întâmpla cu două săptămâni mai devreme. Practic, eu nu voi naște la 40 de săptămâni, așa cum se întâmplă în mod normal, ci la 38 de săptămâni. Nu este prematur, dar așa mi-au spus medicii că este mai bine, în cazul meu. Eu am născut prin cazariană și prima oară și trebuie să am distanţă de doi ani între cele două operații… Eu nu voi avea doi ani și, prin urmare, ca să evităm să apară eventuale complicații, e bine ca nașterea să aibă loc puțin mai devreme‘, a explicat Gabriela Cristea pentru VIVA! (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, MARTORA UNEI SCENE NEPLĂCUTE ÎN TRAMVAIUL 41! CE A ENERVAT-O PE VEDETĂ: „VAI DE CAPUL LOR…”)

Astfel, anul viitor, fiica lor, Victoria, va deveni surioara mai mare. În timpul unei declarații pe care a făcut-o recent, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit că nu se aștepta să rămână gravidă pentru a doua oară. “Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3.. .și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul așa… dar, nu am terminat bine de făcut testul, și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: «Na de aici!»”, a declarat soția lui Tavi Clonda.