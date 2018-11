Surpriză! După Gabriela Cristea, Mirela Vaida şi Andreea Bălan, mai avem o altă graviduţă în showbiz! „La aflarea veștii m-am panicat puțin” – Primele imagini cu burtica

Anul 2018 este, de departe, anul graviduțelor din showbiz-ul romanesc! După Gabriela Cristea, Mirela Vaida, Narcisa Manelista şi Andreea Bălan, mai avem o altă graviduţă în showbiz! Vă spunem doar atât: viitoarea mămică este foarte cunoscută, iar noi vă arătăm primele imagini cu burtica de graviduţă si primele ei declaratii despre viitorul copil!

Bucurie mare în lumea muzicii populare! Una dintre cele mai iubite și cunoscute voci feminine din Ardeal, Georgiana Lobont, este însărcinată! Aceasta a devenit cunoscuta in muzica populara dupa ce a lansat piese de succes precum „Jupaneasa” sau „Te iubesc, prin juramant ti-o spun”. Tanara intrepreta urmează să devină mamă pentru a doua oară, în primăvara acestui an.

„Sunt fericită că în viața noastră va apărea al doilea îngeraș… însă la aflarea veștii m-am panicat puțin… nu mă așteptam chiar așa de repede să devin mamă pentru a doua oară știind cât de greu e să crești un copil, am trecut prin toate stările, noi suntem mereu pe drumuri, mereu la spectacole, evenimente private, studio… pe Eduard de cele mai multe ori îl purtăm după noi pentru că bunicii sunt tineri și sunt la muncă, dar probabil Dumnezeu a rânduit să fie așa și să crească amândoi copilașii deodată.”, a declaratGeorgiana Lobont pentru HeyNews.ro.

Georgiana Lobonț: ”Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă…”

Artista a povestit modul inedit prin care a aflat ca este din nou insarcinata: „Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă la una dintre cântări când nu am mai putut cânta de poftă… se servea ciorba rădăuțeană iar eu deja îmi imaginam cum o savurez… am terminat de cântat programul, am mers la masă și am mâncat nu una ci chiar două farfurii de ciorbă. În următoarele zile după acel eveniment am făcut un test dar doar pentru liniștea mea… nu puteam concepe că aș fi gravidă pentru a doua oară, dar minunea s-a întâmplat și surpriză, testul a iesit pozitiv.”, a declarat Georgiana Lobont.

Georgiana este insarcinata in 4 luni, iar artista se pare ca va avea o fetiță, oferindu-i astfel baietelului ei, Eduard Nicolas, o surioară mai mică. „Voi naște în primăvară. Bebelușul este destul de micuț ca să aflăm sexul lui dar totuși medicul ne-a spus că 85% este fetiță… ceea ce ne-a adus o bucurie și mai mare în familia noastră. Toți sunt fericiți și abia așteaptă să cunoască cea de-a doua minune”, a mai declarat indragita artista pentru sursa citata.

Georgiana Lobonț s-a căsătorit în 2016

Artista de muzică populară si sotul ei, Rares, si-au construit o relatie frumoasa inca de pe bancile liceului. Ea era in clasa a IX-a, iar el, in clasa a XII-a, iar atunci cand s-au intalnit prima oara, dupa prima zi de liceu, a fost dragoste la prima vedere. In 2016, ei s-au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta. Au avut o petrecere de vis, cu peste 500 de invitaţi, iar la sfârșitul anului 2017 a aparut pe lume rodul iubirii lor, primul lor copil: Eduard-Nicolas.