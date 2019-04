A fost arestat. Ce s-a ales de Romeo Kulcsar, tânărul de 23 de ani din Satu Mare care i-a donat o parte de ficat unei necunoscute

În luna ianuarie, anul trecut, Romeo Kulcsar, un tânăr din Tăşnad, dona o parte din ficat unei necunoscute, fără a-i cere nimic în schimb. (Vezi AICI întreaga poveste) Gestul tânărului a impresionat toată comunitatea din județul Satu Mare, nu doar pentru că şi-a riscat propria sănătate pentru a oferi unei necunoscute o şansă la viaţă, ci şi că a făcut acest gest dezinteresat şi fără nici o pretenţie financiară.

„Când îi vorba să salvezi o viaţă nu stai să calculezi cât curaj ai…. Am dat declaraţie la notar că de bună voie şi neforţat de nimeni fac gestul ăsta… Dacă eu eram în locul ei şi mie mi-ar fi plăcut să mă ajute cineva!”, spunea Romeo, după ieşirea din operaţie.

Romeo Kulcsar a fost arestat pentru jaf

La un an și câteva luni după ce a donat o parte din ficatul său, Romeo Kulcsar a fost arestat pentru jaf armat. Tânărul, împreună cu alți complici, au jefuit un magazin de bijuterii din centrul Zalăului, apoi a încercat să fugă din țară, prin PTF Urziceni, potrivit presasm.ro.

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 22 si 26 de ani, din județele Satu Mare și Constanta, sunt principalii suspecți în cazul jafului armat de la un magazin de bijuterii din centrul Zalăului. Cei trei infractori au fost prinși în noaptea de 28 spre 29 martie, la punctul de la Urziceni, în timp ce voiau să fugă din țară.

“Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari intr-un dosar penal, privind infractiunea de talharie calificata, fapta comisa in dupa-amiaza zilei de 19 martie a.c , la o bijuterie, din municipiul Zalau. In urma activitatilor complexe desfasurate de politisti, au fost identificate persoanele banuite de comiterea faptei. Este vorba despre trei tineri, cu varste cuprinse intre 22 si 26 de ani, din judetele Satu Mare si Constanta. Cei in cauza au fost interceptati in noaptea de 28 spre 29 martie in punctul de trecere al frontierei Urziceni- Satu Mare, in momentul in care intentionau sa paraseasca teritoriul Romaniei”, au precizat polițiștii sălăjeni.

Jaful a avut loc pe 19 martie, în jurul orei 17:32. Două persoane necunoscute, înarmate cu un pistol, au intrat într-un magazin de bijuterii situat în zona centrală a municipiului Zalău. Unul dintre hoți ar fi imobilizat-o pe angajata magazinului, în timp ce al doilea a furat mai multe bijuterii, inclusiv inele și ceasuri. Totul a durat doar câteva minute, având în vedere că firma de pază a ajuns rapid la locul incidentului, scrie aceeași sursă.

Cei trei suspecți urmează să fie duși în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă fiind cercetați pentru tâlhărie calificate.

Romeo Kulcsar a salvat viața unei necunoscute