Dan Nicorescu și-a pierdut cumpătul după ce și-a avariat mașina de 350.000 de euro. Scenele uluitoare cu excentricul milionar în prim-plan s-au derulat în buricul Capitalei. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate națională, firul evenimentelor și declarațiile exclusive ale unei tinere care a asistat la incident.

Un car de nervi a fost milionarul Dan Nicorescu, atunci când și-a văzut scumpul bolid boțit! Mai mult, pentru că nu era vinovat, și-a vărsat supărarea pe ”biata” șoferiță carear fi încălcat regulile de circulație. Vulcanic din-cale afară, excentricul om de afaceri a făcut-o pe femeie cu ou și cu oțet.

Totul, în fața câtorva zeci de oameni care au privit scenele incredibile. Unii au zâmbit, alții l-au arătat cu degetul, după vorbele de duh pe care le-a scos instantaneu. "Mută, bă, mașina, dă-te-n m….", a țipat Dan Nicorescu, în timp ce gesticula. Femeia a rămas stană de piatră, chiar dacă lângă ea s-au "postat" câteva prietene de ocazie.

Ar fi lovit-o în piept pe șoferiță!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu una dintre martorele care i-au luat apărarea șoferiței. Aceasta a povestit, cu lux de amănunte, ce s-ar fi întâmplat, vineri, când mașina de 350.000 de euro a milionarului a fost avariată.

“Eu și prietenele mele am intervenit, am mers să stăm lângă el și șoferiță pentru că niciunul dintre bărbații aflați în zonă nu s-a implicat. Nu o cunoșteam pe fată, dar nu am vrut să fie atacată din nou. Țin să precizez că domnul Nicorescu, când a observat că mașina lui a fost lovită, s-a dus la șoferiță și a lovit-o în piept. Câțiva oameni au fost martorii atacului.

Autoturismul lui nici măcar nu era afectat grav, cu excepția unei mici îndoituri a numărului de înmatriculare. Este dezamăgitor faptul că el, datorită faptului că este bogat, poate să atace o femeie pe stradă. Ceilalți oameni prezenți nu făceau nimic pentru a aplana conflictul. Au scos, în schimb, telefoanele și au filmat”, a povestit una dintre femeile care i-au luat partea șoferiței. Aceasta ne-a rugat să nu-i divulgăm identitatea, din motive lesne de înțeles.

”Vă rog frumos să veniți, nu mai pot!”

La un moment dat, cea care i-a avariat mașina lui Dan Nicorescu a început să plângă. Ulterior, a scos chiar telefonul și a sunat la Poliție. ”Vă rog frumos să veniți, nu mai pot”, au fost primele cuvinte ale femeii speriate.

Dan Nicorescu s-a retras abia atunci. La scurt timp, a apărut o mașină de Poliție, care a trecut, ușor, pe lângă vulcanicul milionar și femeia în lacrimi. Șoferița a răsuflat, parcă, ușurată că a scăpat de urletele celebrului om de afaceri.

”Uite, a venit Poliția, a venit Poliția”, a strigat cu tânăr, aflat pe trotuar. Câteva femei, care priveau și ele scena uluitoare, au suspinat: ”Bine că a venit odată”. În timp ce Dan Nicorescu s-a retras de lângă mașină și s-a întors la restaurantul unde consuma o băutură și de unde a văzut cum bolidul îi este ”șifonat”.

Afaceristul a plătit aproximativ 350.000 de euro pe Ferrari-ul Superfast 812, cel implicat în incidentul de vineri seara.

Dan Nicorescu, cel mai ”calificat” garaj din București!

Dan Nicorescu are o pasiune aparte pentru mașinile de mare putere, dar și cu nume. Garajul său este plin cu astfel de exemplare de colecție. Între acestea, la loc de cinste stau două dintre autoturismele de lux ale lui Nicorescu, un Bentley şi un superb Lamborghini Aventador galben.

Pe lângă ele, Dan Nicorescu mai are în colecţie un Rolls Royce, iar în urmă cu câţiva ani testa, în premieră, o “navă spaţială“ de două milioane de euro, un Bugatti Veyron Grand Sport. Numai trei mașini ale lui Nicorescu valorează circa 800.000 de euro. Este vorba de Bentley și de Rolls, fiecare de 200.000 de euro, şi de Lamborghini, care costă 400.000 de euro.