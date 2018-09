A fost publicat interviul cu Elena Udrea din revista Viva! Noi imagini cu fostul ministru

Controversatul număr al revistei Viva! a apărut la chișcurile de ziare. Au fost publicate și noi imagini cu Elena Udrea însărcinată, dar și interviul pe care l-a acordat publicației citate. Fostul ministru nu a vorbit despre politică, ci despre viața ei de viitoare mamă. Elena Udrea este însărcinată în opt luni și așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a fetiței ei, căreia ea și Adrian Alexandrov s-au decis să îi pună numele Eva Maria.

Elena Udrea a vorbit în interviu despre problemele medicale care au dus la pierderea unuia dintre copii, sarcina fiind gemelară. Fostul ministru a mărturisit că acest lucru a speriat-o incredibil de tare, dar a și întărit-o. Mai mult, Udrea, aflată în Costa Rica, a vorbit și despre faptul că mulți oameni au spus că ea minte că este gravidă.

„Mulți au speculat că aș minți din tot felul de rațiuni care mai de care mai hazardate și situația aceasta m-a amuzat. M-am obișnuit ca oamenii să creadă și să spună despre mine lucruri care nu sunt adevărate și nu mă reprezintă, după atâția ani în atenția publică. Nu aș fi glumit niciodată cu un subiect atât de serios cum este acesta de a face un copil. Iar, de mințit, în ciuda stereotipurilor și marotelor care există în general când vorbim despre politicieni, nu cred că sunt situații în care eu să fi fost prinsă cu vreo minciună. Deci, dacă am spus că sunt însărcinată, înseamnă că așa este”, a declarat Elena Udrea pentru revista Viva!.

„Nu știam nimic despre ce înseamnă o sarcină”

Elena Udrea a pierdut unul dintre copii, iar asta a făcut-o să se sperie foarte tare. Ea susține că a depășit acest moment dureros având convingerea că a fost voință divină.

„A fost mai dificil pentru că sunt la prima experiență maternală, nu știam aproape nimic despre ce înseamnă o sarcină și mă aflam și singură într-o țară total necunoscută mie. În plus, s-a întâmplat într-o sâmbătă; eu mă aflăm la distanță de două ore de mers cu mașina, de spital, medicii erau acasă, au fost chemați special și au mai durat câteva ore până au putut interveni. Dar am avut atâta încredere că voi face acest copil, că totul e bine până la final, că Dumnezeu știe de ce trebuie să fie acum doar unul, încât am depășit momentul pierderii celuilalt cu convingerea că așa a fost să fie. (…) Să alegi să faci un copil când sunt atâtea necunoscute în viitorul tău, să pleci singură, însărcinată, undeva unde nu știi exact ce găseșți și ce te așteaptă, până și pentru mine este mult. De aceea am cerut îndrumare de la Dumnezeu pentru alegerea mea și am spus și spun mereu, „Facă-se voia Ta, Doamne!”.”, a mai spus Elena Udrea.

Fostul ministru a vorbit și despre numele ales pentru fetița ei: „Numele l-am ales, o cheamă Alexandrov Eva Maria. Maria a fost ușor de decis, îi promisesem Sfintei Fecioare că îi va purta numele, dacă îmi salvează măcar un copil și dacă va fi fetiță. În ciuda tuturor prezicerilor, cum că va fi băiat, atunci am știut că va fi față. În plus, e și numele mamei mele, care este în culmea fericirii că va deveni bunică, în sfârșit. Deja îi cumpără rochițe și pantofiori.

Eva a venit ulterior, ca o revelație. Se și potrivește cu cel de familie, pentru că va purta numele tatălui ei. Eva Maria are o rezonanță biblică puternică, ceea ce cred din nou că nu este întâmplător.”.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare

Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute pentru luare de mită și abuz în serviciu. În acelaşi dosar, fostul preşedinte al Federaţiei de Box, Rudel Obreja, a primit cinci ani de închisoare. Decizia este definitivă.

Magistraţii au menţinut sentinţele pronunţate de instanţa de fond şi în cazul celorlalţi inculpaţi.