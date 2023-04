A iertat-o ca prin magie! Robert Tudor face mărturisiri despre relația cu mama care a vrut să-l abandoneze

Robert Tudor a făcut magie în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Nu la propriu, căci nu a prestat vreun truc cu cărți, ci prin discursul sincer, care va ajunge direct la inima fanilor. Pe lângă jovialitatea cu care entertainerul și-a obișnuit audiența, Robert Tudor demonstrează că poate fi și serios, atunci când subiectul o cere. Vedeta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama sa, după ce modelul matern a făcut tot posibilul să se dezică de fiul devenit celebru.

Tocmai pentru că mama nu a vrut să-l nască, iar mai apoi a intenționat să-l înstrăineze după aducerea pe lume, Robert Tudor pune acum accentul pe viața de familist. Magicianul acordă o atenție deosebită soției și copiilor, cei din urmă beneficiind de o educație aleasă.

Robert Tudor, despre postura de familist: „Încerc să le ofer copiilor cea mai bună educație, de care eu nu am avut parte!”

CANCAN.RO: Ai fost în podcast la Măruță, unde ai zis că mama ta nu te-a vrut. Cum un om ca tine a reușit să facă o asemenea carieră, deși n-a avut poate susținerea familiei?

Robert Tudor: E vorba de noroc și oportunitate, dacă te las în gară, nu te urci în tren?! Așa am făcut și eu, m-am urcat în tren.

CANCAN.RO: Trenul tău care a fost?

Robert Tudor: Oamenii pe care i-am cunoscut în «gară» și mi-au zis «urcă-te în trenul ăsta»!

CANCAN.RO: Dar ești conștient de carisma pe care o ai?

Robert Tudor: Nu mă gândesc la asta. Mă gândesc că am un job pe care îl fac cu plăcere, fac ceea ce-mi place și pot să-mi întrețin familia din asta.

CANCAN.RO: Dar cum ești în postura de familist, acasă?

Robert Tudor: Sunt liniștit acasă, încerc să le ofer copiilor cea mai bună educație, de care eu nu am avut parte.

Magicianul Robert Tudor face mărturisiri despre relația cu mama sa, după ce aceasta a fost la un pas să-l abandoneze

CANCAN.RO: Care sunt principiile pe care încerci să le imprimi lor?

Robert Tudor: E vorba de construirea caracterului fiecărui copil, e vorba despre a fi sincer cu tine și cu oamenii din jurul tău. Și mai departe să facă ceea ce le place lor cel mai mult.

CANCAN.RO: Cum ai făcut și tu?!

Robert Tudor: Da, că și mama, când plecam de acasă, mă lăsa, zicea «du-te, băiatul meu».

CANCAN.RO: Acum ai o relație bună cu ea?

Robert Tudor: Cu mama, da, am o relație bună, n-am treabă. Tot timpul am avut, de mic. Dacă mama ta te-a făcut, ți-a dat viață, ce treabă are? Sunt lucruri în viață, care ți se întâmplă și peste care treci, că erai constrâns de anumite chestii atunci, în perioada aia.

