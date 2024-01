A murit Carmen Lela! La 38 de ani, artista din Dorohoi a pierdut lupta pe care o avea cu o boală teribilă

Doliu în lumea muzicii! Carmen Lela s-a stins din viață chiar în ziua în care a împlinit 38 de ani. Artista se lupta cu o boală crâncenă. Cea a făcut anunțul trist a fost sora ei, Lucia, care i-a fost alături cât se afla în spital.

Carmen Lela s-a stins din viață pe data de 20 ianuarie 2024, chiar în ziua în care a împlinit 38 de ani. Artista a avut o viață grea, luptându-se cu o boală crâncenă. A copilărit în Dorohoi, la casa de copii, împreună cu fratele ei Ciprian. Devenise o voce cunoscută în muzică, dar cea mai mare bucurie a ei era faptul că este mamă.

Atunci când și-a găsit sfârșitul, Carmen se afla în spital în stare gravă, fiind supusă unei operații extrem de dificile.

Din nefericire, trupul artistei în vârstă de 38 de ani a cedat.

Carmen Lela a fost o cântăreață cunoscută cu numele de scenă LELA. Aceasta a crescut la casa de copii, împreună cu fratele ei, Ciprian. A urmat cursurile Liceului ”Regina Maria” din Dorohoi. În urmă cu câțiva ani, alături de fratele ei, artista și-a spus povestea pentru a-i ajuta pe copii care trec prin aceleași greutăți: viața în sistemul de protecție a statului.

„Viața prin care am trecut, experiențele noastre – și sper ca și trăirile și rezultatele pe care noi le-am obținut în toți acești ani – să fie o inspirație pentru ceilalți. Am trăit și noi, ca și voi, experiențe rele, nu ușor de trecut, dar vrem astăzi ca cei care vă aflați într-un punct de răscruce să înțelegeți că totul are un rezultat bun dacă îți dorești acest lucru și lupți pentru ceea ce ți-ai dorit. Să nu renunțați niciodată la vise pentru că, la orice vârstă te-ai afla, aceste vise sunt singurele care te țin pozitiv pe tot parcursul timpului”, spunea în urmă cu ceva ani Ciprian, precizând că, dintre cei patru frați, doi au crescut în Bacău, iar ceilalți în Dorohoi.