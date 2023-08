Sinuciderea Mădălinei Manole, desființată de Marian, fratele regretatei artiste: „Plus amanta care îl zorea, blonda din Otopeni”. Ipoteză șocantă despre dispariția „fetei cu părul de foc”

În data de 14 iulie 2010, o tragedie zguduia România. Mădălina Manole era găsită fără viață în propria locuință. Artista s-a sinucis chiar în ziua în care împlinea 43 de ani și la scurt timp după ce fiul ei venise pe lume. Tragedia a marcat o țară întreagă, însă ipoteza sinuciderii nu a fost acceptată de toți, mai ales de fratele cântăreței. Acum, Marian Manole vine cu noi detalii despre sfârșitul surorii sale.

De când Mădălina Manole s-a stins din viață, fratele ei i-a declarat război lui Petru Mircea, cel care i-a fost soț artistei. Marian Manole nu a crezut niciodată ipoteza sinuciderii și spune chiar că Petru a fost cel care a avut legătură cu sfârșitul ei tragic. Fratele cântăreței susține că bărbatul i-a făcut viața un calvar „fetei cu părul de foc” și a presat-o până la limită.

Marian Manole: „Dacă se prind și îți vor face ceva?”

Deși au trecut 13 ani de când sora lui s-a stins din viață, Marian Manole nu și-a găsit liniștea. Bărbatul cercetează în continuare cazul, iar recent a scos la iveală un alt episod ce indică problemele pe care artista le avea acasă, dar și greșelile și ostilitatea soțului ei.

Recent, fratele Mădălinei Manole a postat în mediul online un fragment din emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, din data de 10 mai 2010. Invitată în cadrul matinalului, artista ar fi povestit, subtil, despre problemele pe care le avea acasă. Vorbind codat, Mădălina a făcut câteva acuzații.

Imediat după ce a ieșit din emisiune, cântăreața și-a sunat fratele și l-a întrebat dacă a văzut ce a declarat. Marian Manole s-a cutremurat atunci când a înțeles despre ce este vorba și spune că din acel moment lucrurile au început să se complice.

„Emisiunea este din 10 mai 2010! Urmăriți finalul, când MĂDĂLINA și moderatorul fac referire și vorbesc despre cei doi câini maidanezi ai ei! Când a ieșit din emisiune m-a sunat, așa cum făcea mereu ca să ne întrebe cum a ieșit emisiunea! Râdea și m-a întrebat dacă am fost atent la tot ce a spus spre final, până să cânte! I-am spus…te referi la faza cu câinii? Da, mi-a răspuns și râdea în hohote!

Păi tu ai doi câini în curte, patrupede, care-i faza, i-am spus! «Nu la ei făceam referire, ci la cei din casă, care îmi fac viața un calvar!». Wow, ești zăpăcită rău de tot, cum să spui așa ceva în emisiune, dacă se prind și îți vor face ceva….!?

Și acum revin! Am curajul să spun cu mâna pe inimă că i-a enervat la maxim pe moldoveni și că de acolo a pornit răzbunarea lor! Plus amanta care îl zorea, blonda din Otopeni, prietena și cu Iuda, câinele puiucului, dar Iuda are botniță și e mâncat dacă spune ceva! După această emisiune a venit prima „tentativă” de suicid a puiucului, cea cu diluantul! A puiucului, nu a MĂDĂLINEI!”, a scris în mediul online Marian Manole.

Mădălina Manole s-a stins din viață în data de 14 iulie 2010. S-a stabilit că artista s-a sinucis înghițind un pesticid foarte toxic numit Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan). Atunci când a fost găsită moartă, cântăreața suferea de depresie postpartuum și, se pare că mai avusese trei tentative eșuate de a-și lua viața.

