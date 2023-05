Ce chin! Celebra cântăreață și-a povestit dramele în exclusivitate pentru CANCAN.RO “I s-a spus că mă vor duce la morgă! Am luat…” + A divorțat

Ana Maria Gherman, cântăreața care a rămas paralizată în urmă cu zece ani, în urma unui grav accident de circulație, face mărturisiri tulburătoate, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Familia a fost anunțată să se ducă la morgă, în acea zi fatidică, de 31 mai, dar destinul a vrut ca ea să supraviețuiască.

Deși de atunci viața sa se derulează într-un scaun cu rotile, Ana a încercat să ajute alți tineri și a fost dispusă chiar să-și doneze și un rinichi. În prezent, șoferul urcat beat la volan, care a produs accidentul, un fost prieten de-al său, se află în libertate. Ana a fost cea care prin declarația sa, l-a scăpat de detenție.

Viața bate filmul în cazul Anei Maria Gherman. Artista ce a rămas paralizată în urma unui grav accident de mașină, petrecut pe data de 31 mai 2013 a ieșit învingătoare din toate încercările la care a supus-o viața. În spital s-a ales cu Hepatita C, în urma unei transfuzii. A suferit un AVC și apoi o tromboză și a divorțat de primul său soț. Ana însă a renăscut de fiecare dată, precum Pasărea Phoenix, și a luat-o de la capăt.

„Familiei i s-a spus că mă vor duce la morgă”

CANCAN.RO: Ce-ți mai amintești de la acel tragic accident?

Ana Maria Gherman: Eram la început de drum. Începusem bine. La finele lunii, se împlinesc 10 ani de atunci. Pe 31 mai a fost accidentul, data când am fost declarată moartă. Îmi amintesc tot. Familiei i s-a spus că mă vor duce la morgă. Aveam un cheag de sânge care urca spre inimă și nu aveau cum să-l oprească. Doar Dumnezeu știe cum cheagul nu a mai înaintat. Iar acum trăiesc. M-au operat, mi-au pus coloana la loc. Restul a șinut de Doamne-Doamne.

CANCAN.RO: Cum ai reacționat când ai aflat că nu vei mai putea merge?

Ana Maria Gherman: Când m-am trezit, mi-am dat seama că sunt paralizată. Aveam senzația că mi-au tăiat picioarele. I-am rugat să mă dezvelească. Ce a fost mai greu, a fost acea perioadă de acceptare, cu ce o să fac. Aveam doar 21 de ani și tocmai ce aflasem că nu voi mai putea merge niciodată. Treptat, am reușit să mă autodepășesc fără niciun ajutor psihologic. Să mă regăsesc să merg pe drumul cel bun. Să trăiesc cu toate provocările pe care mi le aducea noua viața, cu toate greutățile și problemele medicale, pentru că au venit și altele și vin în continuare.

A divorțat de primul soț

CANCAN.RO: Vorbește-ne puțin despre aceste grele încercări prin care ai mai trecut…

Ana Maria Gherman: Am avut și accident vascular, acum doi ani, am făcut și tromboză. Am luat și hepatita C din spital. Am divorțat de primul soț, m-am recăsătorit.. Se pare că o dată la cinci ani, viața mă încearcă din nou.

Minunea din postul Paștelui: a stat în genunchi deși e paralizată

CANCAN.RO: Ai continuat să cânți…

Ana Maria Gherman: De Paște am scos un cântec creștin. În videoclip am reușit să stau în genunchi pentru prima dată în ultimii zece ani. Nu mi-am dat seama pe moment. După am fost întrebată ce tratament am făcut, de pot sta în genunchi. În condițiile în care fizic nu pot, fiind paralizată de la piept în jos. A fost o minune mare ce s-a întâmplat în postul Paștelui

De Crăciun am mai filmat un colind alături de sora mea, am mai filmat și un cântec patriotic. Am mai făcut, de a lungul timpului, nu prea multe muzicale, că nu-mi permite respirația, situația fizică. Ci așa, pentru sufletul meu și a celor care-mi scriu să nu mă las.

Și am scris și o carte, „31 mai”, data când a avut loc accidentul, care e o recapitulare de când m-am născut și până astăzi.

CANCAN.RO: Cum te descurci cu treburile casnice?

Ana Maria Gherman: Fizic mă ajută soțul. Avem și o femeie în casă, care stă la noi opt ore pe zi.

„Sunt ca orice om normal, așa mă simt”

CANCAN.RO: Ce e important într-o situație ca a ta?

Ana Maria Gherman: Mereu am acceptat să vorbesc public despre aceste lucruri. I-am încurajat pe toți cei aflați într-o situație ca a mea. Sunt ca orice om normal, așa mă simt. Îmi trăiesc viața, doar că mă deplasez într-un scaun cu rotile. Modul în care ne deplasăm nu ne facem să ne simțim mai puțin oameni. Pe mine nu mă face să mă simt mai puțin femeie. Asta nu înseamnă că nu mi vopsesc părul, că nu mă machez, că nu mă aranjez. Și că nu mă îmbrac frumos. Încerc să trăiesc ca în alte condiții.

„Cred și știu că Dumnezeu m-a ajutat”

CANCAN.RO: Cum ai reușit să treci peste tot ce ți s-a întâmplat?

Ana Maria Gherman: Important e ca atunci când dai peste un astfel de necaz, să nu cedezi, ci să cauți pe cineva care trece printr-o situație mai grea decât tine. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult.

La un moment dat, în sala de recuperare era un pacient care nu putea vorbea, nu știa când i-e foame sau sete. Atunci mi s-a spus și mie că nu voi mai merge niciodată. Și eram devastată. Mă certam cu terapeuții în sală. Ei îmi ziceau să ridic greutăți doar cu două kilograme, eu voiam cu patru că-mi ziceam că așa o să mă recuperez. Și când l-am văzut pe acel băiat, am înțeles că se poate mai greu, și i-an mulțumit lui Dumnezeu. M-am încurajat cu asta. Și susținerea celor din jur contează, dar dacă tu nu te vindeci pe sine, nu te aduni..e important să nu clacăm. Eu am rămas mai credincioasă ca înainte, cred și știu că Dumnezeu m-a ajutat, că totul e cu un scop, că poate suntem aleși.

S-a oferit să doneze piele și un rinichi

CANCAN.RO: Te-ai oferit chiar să donezi piele victimelor incendiului din Colectiv…

Ana Maria Gherman: Am vrut să mi donez pielea pentru victimele din Colectiv, doar că nu a mai fost nevoie. M-am oferit de două ori și să-mi donez un rinichi. M-ar fi afectat, că urinez cu sondă, dar am auzit de o fată de 19 ani care murea dacă nu primea un rinichi. Am vrut să-i salvez viața. Mi-am zis că eu pot trăi cu un rinichi, cât o vrea domnul. Dar pentru că am avut Hepatita C, luată la transfuzia de sânge de la accident, și am aflat de ea abia după 4 ani, nu pot dona nici măcar sânge.

„Eu l-am salvat de pușcărie, dar el nu a venit nici măcar să mă mai caute”

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat cu șoferul care conducea acea mașină?

Ana Maria Gherman: Conducea un prieten de-al meu. Eu l-am salvat de pușcărie, dar el nu a venit nici măcar să mă mai caute. A venit doar de câteva ori la spital, apoi a dispărut. M-a mai căutat doar când i s-a dat cu executare, iar eu l-am scăpat. L-am lăsat liber.

N-am știut că era băut. A fost prima oară când a făcut asta.

CANCAN.RO: Ce faci în prezent?

Ana Maria Gherman: Sunt model în scaun rulant. Ultimul job l-am avut chiar ca producător TV, și am avut și o afacere cu lavandă… Și am scris și o carte. E foarte important să ai activitate.

În fiecare an însă, luna aceasta e grea pentru mine. Visez tot felul, mai am coșmaruri. Nu e ușor să n-ai picioare.

