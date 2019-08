A murit mama Irinei Pavlenco. Fusese diagnosticată cu tumoră pe creier

Anunțul a fost făcut chiar de Irina Pavlenco, în mediul online. Mama vedetei fusese diagnosticată cu tumoră pe creier, la începutul verii, iar după două luni de luptă cu cancerul, din nefericire, a încetat din viață.

Este un șoc teribil pentru Irina Pavlenco, iar toți cei care îi sunt apropiați și fanii săi îi sunt alături în aceste momente dificile. La sfârșitul lunii iunie, mama Irinei a fost supusă unei intervenții chirurgicale, însă, din nefericire, nu a mai trecut mult timp și ”a plecat într-o lume mai bună”. Irina Pavlenco a scris în mediul online că mama sa va rămâne, pentru totdeauna, în suflet, fiind convinsă că va fi vegheată ”din ceruri” de cea care i-a dat viață.

“Ai plecat într-o lume mai bună, mama mea. Ai plecat la căsuța ta din ceruri să ne veghezi de acolo. Ești și vei rămâne sufletul nostru, cea mai bună mama din lume, mama pe care n-o vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace! Te iubim și te vom iubi mereu! Vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna!??❤️?”, a transmis Irina Pavlenco pe reţelele de socializare.

După operație, Irina Pavlenco își păstra speranța că mama sa va trăi

Irina Pavlenco mărturisise, tot în spațiul online, că mama sa a trecut cu bine de operația pe creier, mulțumindu-le tuturor celor care au fost, cu gândurile, alături de ea.

“Va mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune. Mama a ieșit cu bine. Rugăciunile au funcționat. Am trecut de primul hop. Va iubesc !!! ??????❤️❤️❤️”.

Anunțul că mama sa a suferit un accident vascular cerebral a fost făcut de Irina Pavlenco tot în mediul online. “Buna seara! Vreau sa va spun ca trec prin momente foarte grele, am vrut sa trec singura prin aceasta suferința, dar nu știu cât de puternica sunt. De curând, mama mea a făcut un accident vascular in urma căruia am descoperit ca are și o tumora pe creier . Mâine dimineața va face o operație, singura mea dorința la voi este ca mâine dimineața sa va rugați împreuna cu mine și familia mea ca mama sa treaca cu bine de aceasta operație. Nu pot exprima durerea mea in cuvinte când vine vorba de mama. Ma rog la Dumnezeu zi și noapte ca ea sa fie bine cât mai mult timp posibil. Pe mama mea o cheama Constanta! Mai jos am pus o melodie scrisă de trupa Sweet Kiss, intitulată: «Mama». Dumnezeu sa va binecuvânteze!”, a scris Irina Pavlenco pe pagina ei oficială de Facebook.