A născut! Celebra actriță a devenit mămică pentru a treia oară

Amilia Keating, starul din „Fair City”, a devenit mămică pentru a treia oară! Pe rețelele de socializare, actrița originară din Dublin le-a mărturisit prietenilor virtuali, în cursul dimineții de vineri, 17 noiembrie, că cel de-al 3-lea fiu a venit pe lume. Iată detaliile mai jos, în articol.

Este fericire mare în familia actriței Amilia Keating. Starul din „Fair City” și-a anunțat prietenii virtuali că a adus pe lume cel de-al treilea copil. Bucuroasă tare că a devenit, din nou, mămică, actrița originară din Dublin a încărcat o imagine în timp ce își ține bebelușul în brațe. De altfel, le-a spus urmăritorilor săi ce nume va purta cel de-al treilea fiul al său, și anume Bowie Ciaran Keating.

„Bowie Ciaran Keating ⚡️ Familia noastră este completă 🤍”, este mesajul notat de actriță, pe Instagram.

Amilia Keating mai are doi fii, alături de soțul ei, Conall

Amilia Keating, care a interpretat rolul lui Katy O’Brien, este căsătorită din anul 2019 cu Conall Keating. Cuplul mai are doi copii, Reggie Thomas Karl Keating (2019) și Sonnie James Keating (18.11.2021). Conall și Amilia Keating s-au căsătorit la două săptămâni după ce actrița a aflat că este însărcinată pentru prima oară.

Amilia Keating este o actriță irlandeză născut și crescut în Dublin. Ea a absolvit The Gaiety School of Acting în anul 2013 și Bow Street Academy în anul 2018. Este cunoscută pentru rolul lui Katy O’Brien în „Fair City” și este directorul artistic al Bitter Like A Lemon Theatre Company. Este reprezentată de The Lisa Richard Agency, conform informațiilor publice de pe IMDB.

Sursă foto: social media