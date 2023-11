Will Smith (55 de ani) se află, din nou, în centrul altui scandal. De data aceasta, actorul, care s-a separat de soția lui, Jada, încă din anul 2016, ar fi fost prins în dressing cu alt bărbat celebru, și anume Duane Martin, în timpul unui act intim. Amănunte picante despre scandalul momentului au fost făcute de un alt bărbat care susține că este apropiat de actor. Detaliile se află mai jos, în articol.

Will Smith a ajuns, din nou, în centrul atenției. După derapajul pe care l-a avut la Oscar 2022, când l-a lovit pe Chris Rock pe scenă, actorul este implicat într-un alt scandal. De data aceasta, este vorba despre un act intim care s-ar fi consumat între el și un alt bărbat celebru, în dressing.

Mai cu seamă, un bărbat, care pretinde că face parte din cercul apropiat al celebrului actor, susține că l-ar fi văzut pe Will Smith în timp ce întreținea relații intime cu Duane Martin. Această situație ar fi avut loc în urmă cu mai mulți ani, potrivit dezvăluirilor făcute de Brother Bilaal. Bărbatul susține că a fost asistentul actorului. Duane Martin este un actor american, în vârstă de 58 de ani.

Brother Bilaal a povestit, în cadrul unei emisiuni, cum i-ar fi găsit pe cei doi actori în dressing. Degajat în dialog cu hostul, Bilaal a oferit detalii „picante”.

„Am deschis ușa dressingului lui Duane și atunci l-am văzut în timp ce întreținea relații intime cu Will. Mai era și o canapea, iar Will s-a întins peste ea, în timp ce Duane stătea pe el. Era ca la o crimă acolo”, a povestit bărbatul.

Echipa actorului susține că „povestea e fabricată”

Pe de altă parte, însă, echipa lui Will Smith susține că întreaga poveste a bărbatului este „fabricată” și că nu ar fi avut loc o asemenea situație. În plus, au mai transmis că este „total fals” și că actorul în vârstă de 55 de ani are de gând să acționeze pe cale legală, după declarațiile făcute de Bilaal, arată TMZ.

Sursă foto: captură video, Pixabay