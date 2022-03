Momentul de la Oscar 2022 pe care nu îl vor uita! Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scenă, după o glumă făcută pe seama soției

Un moment absolut incredibil a avut loc pe scena premiilor Oscar 2022. Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scenă, după o glumă făcută pe seama soției sale. Ulterior, actorul și-a cerut scuze, cu lacrimi în ochi, pentru gestul pe care l-a făcut.

Nimeni nu se aștepta la un așa moment chiar pe scena Premiilor Oscar 2022! În urma glumei pe care Chris Rock a făcut-o despre soția lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, actorul a avut o reacție absolut surprinzătoare în fața tuturor: bărbatul l-a pocnit pe scenă. Cu privirea întoarsă spre Will Smith și soția lui, acesta spusese că așteaptă cu nerăbdare G. I Jane 2, o glumă pe care soția actorului nu a apreciat-o. Atunci, Will Smith a urcat pe scenă și l-a pocnit pe Chris Rock. Întregul moment a fost filmat.

„Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”, a strigat Will Smith spre Chris Rock.

That was real. That really looked real pic.twitter.com/HRjsjcFIrf — Kevin Polowy (@djkevlar) March 28, 2022

De asemenea, momentul respectiv nu a fost regizat, iar, în timpul unei pauze publicitare, Denzel Washington şi Tyler Perry au purtat discuții cu Will Smith, după ce actorul l-a pocnit pe Chris Rock.

Will Smith și-a cerut iertare

Afectat de acest moment, cu lacrimi în ochi, Will Smith și-a cerut iertare pentru gestul pe care l-a făcut. De asemenea, Will Smith a mărturisit că ”dragostea de face să faci lucruri nebunești”.

”Am fost chemat în viaţa mea să iubesc oamenii, să protejez oamenii, dar ştiu că pentru a face ceea ce facem noi trebuie să poţi suporta abuzuri, trebuie să poţi lăsa oamenii să vorbească nebunii despre tine, trebuie să accepţi oameni care nu te respectă şi trebuie să zâmbeşti şi să te prefaci că este în regulă”, a mai spus Will Smith.

Will Smith (53 de ani) a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, duminică seara, la Premiile Oscar 2022, pentru interpretarea sa din lugmetrajul ”King Richard”. A avut loc cea de-a 94-a gală de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană.

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar se desfășoară la Dolby Theatre din Los Angeles, iar evenimentul este prezentat de actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes.

Sursă foto: capturi video Youtube