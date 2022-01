A pierdut lupta și cu kilogramele, și cu viciul fumatului! Ioana Tufaru nu renunță la țigară nici când își plimbă băiețelul

Ioana Tufaru, fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu, și-a făcut apariția în zona Pieței Romane, alături de băiețelul ei, Luca. O plimbare, dar în timpul căreia femeia a făcut și o rapidă aprovizionare de la un market din apropiere. Din fotografiile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate, se poate observa că a pierdut lupta cu kilogramele, iar viciul fumatului îi face deservicii de imagine.

Ioana Tufaru a fost, mult timp, un subiect de televiziune, cu greutățile vieții, cu lupta contra kilogramelor în plus, iar, la un moment dat, și-a găsit partenerul de viață care a înțeles-o. Ajutată din toate părțile, Ioana s-a mutat la casa ei, ba a adus pe lume și un băiețel, Luca.

Pe care-l iubește ca pe ochii din cap, dovadă fiind și imaginile în care îl ține protector de mână, în timpul unei plimbări de dimineață, în zona Piața Romană.

Ioana Tufaru nu renunță la țigară nici când își plimbă băiețelul

Doar că a uitat că nu-i frumos să fumezi pe stradă, mai mult, și cu un copil de mână.

Dar problemele cu care se confruntă probabil îi mai dau gândurile peste cap. Ioana a ieșit din casă alături de băiețelul ei, pe care l-a îmbrăcat bine, nu carecumva să tragă micuțul vreo răceală.

Apoi și-a tras pe ea o geacă groasă și au plecat amândoi. A trecut și pe la un magazin, de unde a cumpărat cele necesare de pus pe masă. După câteva zeci de minute, a pășit pe drumul către casă.

O clipă nu l-a scăpat pe Luca de mână, doar că în cealaltă a ”sprijinit” nelipsita țigară, din care a tras, în văzul tuturor, câte un fumuleț. Viciu greu, e drept.

A mers la pas mărunt, pentru că, odată pierdută lupta cu kilogramele, e mai greu să te miști în voie, nestingherit. Atentă când a traversat, Ioana și băiețelul aveau să ajungă în sacurt timp acasă.

Nu i-a fost frică să îmbrace costumul de baie, la mare

Ioana Tufaru apărea, la mare, în costum de baie, deși silueta ei nu este deloc de invidiat. Și-a lăsat, însă, complexele deoparte și s-a relaxat, fără să-i pese de eventualele răutăți, care, oricum, nu au ocolit-o în ultimii ani. “Am un complex, bineînțeles… Rămân în costum de baie, dar îmi înfășor un prosop, legat de mijloc. Dar, o să râzi, o să-ți spun un lucru, când m-am dus în apă, mi-am dat prosopul jos, logic, și l-am întrebat pe Ionuț: `Măi, se uită lumea ciudat?`. Și mi-a zis: `ai să râzi, dar nu era nicio privire pe tine`”, povestea, amuzată, Ioana Tufaru.

”Dar eu sunt complexată. Mai văd și pe rețelele de socializare lumea care mă tot atacă pe toate părțile, că sunt umflată, că sunt grasă…. Dar eu nu m-am îngrășat. În aprilie, când am fost la control, aveam 97-98 de kilograme. Când am făcut a doua operație la stomac, prin 2017-2018, aveam 164 de kilograme. Prima operație de micșorare a stomacului a fost în 2010, aveam 213 kilograme și ajunsesem, când am rămas însărcinată cu Luca, în 2015, la 95 de kilograme.

Am pus mult în sarcină și n-am mai putut să dau jos. Și apoi am făcut a doua operație la stomac, când aveam 164 kilograme. Și acum am 97-98. Eu spun că sunt ok, dar domnul doctor spune că targetul ar fi pe la un 80, 85 de kilograme”, completa Ioana Tufaru.

