A pus din nou la gât colierul de peste 100.000 de euro! Roxana Dobre, detalii în premieră despre rochia specială și bijuteria unicat, purtate la nuntă

”Nu m-am văzut niciodată într-o rochie de prințesă. M-am dus la Cristina, la prietena mea și i-am zis, vreau o rochie super simplă, din mătase. Se uită la mine. `Ești nebună? Tu, rochie simplă? Lasă-mă pe mine, să o gândesc eu. Să ți-o fac cu niște mănuși, nu știu ce`. Noi tot timpul ne consultăm și este singura persoană la care eu merg să-mi fac rochiile pentru evenimentele importante. Și când am văzut rochia, zic Doamne, dar eu ce fac acum, că n-am ce pune la gât și să-i zic lui bărbată-miu, știi ceva vreau și eu un colier ceva, că nu mai îmi plac astea pe care le am în casă… mă omoară! O sun pe Denisa. Vine ea într-o seară la mine acasă, se uită la mine și îmi zice, `Rux îți dau eu colier frumos`. Ai o poză să l văd? `Ai încredere în mine că am un colier bombă`. Bineînțeles că nu am știut ce am purtat la gât, că era de suma respectivă, dar nici nu putea Denisa să-mi dea altceva să port, decât minunea asta de bijuterie. Când îl văd și acum, mi se face pielea de găină!”, a povestit în cadrul podcastului TACLALE Roxana, cum a luat naștere outfitul spectaculos de la nuntă.

Rochia pe care ”regina lui Florin Salam” a purtat-o la marele eveniment a fost o adevărată capodoperă, mulată, tip-sirenă, cu corset în partea de sus, unică, o piesă vestimentară semnată de Cristina Săvulescu, cea mai în vogă și cunoscută creatoare de modă din România.

”O bijuterie pe care nu o mai vezi a doua oară la altcineva”

În cadrul podcastului TACLALE, care a fost difuzat joi, 21 iulie, ora 20.00, co-prezentatoarea Denisa Nechifor a venit cu colierul purtat de Roxana la nuntă și a oferit detalii despre piesa de bijuterie, care ar valora undeva peste 100.000 de euro.

”E un colier clasic cu diamante, vintage, executat în Italia, cu diamante de foarte bună claritate și culoare. Este un colier scump, o bijuterie pe care n-o s-o mai vezi a doua oară la altcineva. O piesă rară, care eu am considerat că i se potrivește Roxanei pentru eveniment”, a explicat Denisa.