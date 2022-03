A scăpat cu viață din mâinile lui Tibi Ștefan, iar acum rupe tăcerea pentru CANCAN.RO! Beinur: „Dacă glonțul se ducea în ochi, puteam să fiu mort acum!”

Nuredin Beinur rupe tăcerea, pentru CANCAN.RO, după incidentul de sâmbătă dimineața, de la restaurantul Voievodal, în urma căruia a încasat mai multe gloanțe de cauciuc, unul chiar în cap. Și care, dacă l-ar fi nimerit în ochi, i-ar fi fost chiar fatal, după cum aveau să-i spună medicii care l-au tratat.

Nuredin Beinur a fost scos pe interval de Tibi Ștefan, în timpul unei petreceri dată de un șef interlop la restaurantul Voievodal, din Capitală. Beinur a ieșit, dar s-a trezit, chiar în holul localului, cu o ploaie de gloanțe de cauciuc asupra sa (Vezi AICI detalii). Tibi a fugit imediat, Nuredin a vrut să-l prindă, dar nu a reușit, s-a împotmolit, în urma loviturilor de gloanțe pe care le-a primit.

Nuredin Beinur rupe Tăcerea, după ce a fost împușcat în cap: ”Au crezut că am murit!”

Avea să ajungă la spital, unde a primit îngrijiri medicale, fiindu-i pus și un mare bandaj pe ochiul stâng. Avea să afle că a fost la un pas de moarte. ”Nu poți spune că nu a fost nimic acolo. Dar vreau să spun ceva la început: pentru opinia publică, zic, un om ca ăsta să stea afară… E un șoricel care a vrut și el să înfrunte elefantul”, au fost primele cuvinte ale lui Beinur, pentru CANCAN.RO.

Primele informații: Beinur a murit! ”Să știe lumea! Mulți au crezut că am murit! Mulți au crezut că sunt în comă! Lumea a plâns, lumea a venit din toate părțile să mă vadă, că tot se auzea că am murit. Primele informații au fost cu moartea lui Beinur.

CITEȘTE ȘI: TIBI FRANCEZU’ L-A ÎMPUȘCAT PE BEINUR! CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE DESPRE AGRESORUL INTERLOPULUI

Dar hai să-ți spun exact cum a fost. O ceartă, a venit ăsta direct cu pistolul și a început să tragă. Fac o paranteză să spun că un om ca ăsta poate să tragă cu pistolul oriunde, să fii tu în locul ăla, să fie oricine, să fie copii… E un restaurant acolo, totuși. El a tras în hol, acolo s-a întâmplat.

Apoi a fugit, iar eu am încercat să alerg după el, să fug, dar n-am putut, pentru că eram cu rana la ochi și cu astea și el a scăpat. Asta a fost atunci, la restaurant”, a povestit Beinur.

Nuredin Beinur: ”Mulțumesc Celui de Sus că-s viu!”

Tot el spune că moartea i-a trecut ”razant”. ”Rana putea să fie gravă, fatală, dacă era unul mai slab. Dar eu am făcut mult sport în viața mea și poate și asta m-a ținut în viață, nu? Dacă glonțul se ducea în ochi, puteam să fiu mort acum. Chiar dacă era glonț de cauciuc. El a tras de la un metru, doi. Mie doi doctori mi-au spus că dacă glonțul îmi intra în ochi, se ducea pe tunel și putea să-mi spargă creierul.

NU RATA: FILMUL EXECUȚIEI MAFIOTE A LUI BEINUR + LEGĂTURA DINTRE AGRESOR ȘI “TATUATUL” ADELINEI PESTRIȚU. FLORIN SALAM A FOST MARTORUL SÂNGEROSULUI CONFLICT

Eu ce pot să zic acum, că-i mulțumesc Celui de Sus că sunt viu, sănătos, deci nu am nimic. Am și plecat acasă, nu am stat în spital, doar cât mi-au acordat îngrijirile necesare”, a încheiat Nuredin Beinur.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.